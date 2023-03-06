Анатолий ТРУБИН: «Легких побед не бывает»

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским «Металлистом 1925» (7:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.

Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет», - сказал Трубин.