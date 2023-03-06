Украина. Премьер лига06 марта 2023, 16:56 | Обновлено 06 марта 2023, 17:52
86
0
Анатолий ТРУБИН: «Легких побед не бывает»
Вратарь «Шахтера» – о разгроме «Металлиста 1925»
06 марта 2023, 16:56 | Обновлено 06 марта 2023, 17:52
86
0
Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским «Металлистом 1925» (7:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.
«Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.
Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет», - сказал Трубин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 марта 2023, 16:28 0
У команды проблемы в Ла Лиге и Кубке Испании
Футбол | 05 марта 2023, 20:27 45
Невероятный результат зафиксирован в матче 26-го тура АПЛ на «Энфилде»
Биатлон | 05.03.2023, 17:50
Война | 06.03.2023, 15:11
Теннис | 05.03.2023, 23:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 18:55 56
05.03.2023, 10:24 10
06.03.2023, 08:30 4
05.03.2023, 09:10 31
06.03.2023, 11:25 1
04.03.2023, 20:50
05.03.2023, 00:06 24
05.03.2023, 15:51 73