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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 16:56 | Обновлено 06 марта 2023, 17:52
86
0

Анатолий ТРУБИН: «Легких побед не бывает»

Вратарь «Шахтера» – о разгроме «Металлиста 1925»

06 марта 2023, 16:56 | Обновлено 06 марта 2023, 17:52
86
0
Анатолий ТРУБИН: «Легких побед не бывает»
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Голкипер донецкого «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал разгромную победу над харьковским «Металлистом 1925» (7:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Легких побед не бывает. Каждая важна. Главное, чтобы ни одна из них не кружила голову и не становилась поводом расслабиться.

Подготовка к каждому матчу одинаково старательная. Так было и так будет», - сказал Трубин.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Шахтер Металлист 1925
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