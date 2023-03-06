Поражение Динамо, разгром от Шахтера, черная полоса Днепра-1

Второй круг УПЛ стартовал в Кривом Роге матчем «Кривбасса» и «Колоса». Тур примечателен тем, что после осечки «Днепра-1» в Александрии и крупной победы «Шахтера» над «Металлистом-1925», «днепряне» и «горняки» сравнялись по очкам. Единоличного лидера чемпионата теперь нет. «Динамо» сенсационно уступило в родных пенатах «Ингульцу». После этой осечки и волевой победы «Зари» над «Ворсклой», команда Луческу опустилась на четвертое место в таблице. На третье поднялась команда ван Леувена.

Угловой тура

В стартовом поединке тура «Кривбасс» минимально одолел «Колос». Единственный мяч был забит в середине второго тайма после розыгрыша корнера. Микитышин подал от углового флажка в центр вратарской площади, там Гончаренко проиграл свою дуэль Вернидубу, и Виталий головой точно пробил в дальний левый угол ворот. Этот мяч стал для опытнейшего защитника первым в футболке криворожского клуба.

Сенсация тура

«Динамо» в Киеве принимало «Ингулец». С точки зрения практически всех футбольных законов эта встреча напоминала поединок Давида и Голиафа – настолько разный «вес» оппонентов. Тем не менее, непретенциозные на первый взгляд гости стали для фаворитов настоящей костью в горле.

Уже после первого тайма подопечные Луческу проигрывали с разницей в два мяча. Оба гола «Ингулец» провел после быстрых контратак. Сначала отличился Козак, мощно пробивший в правый дальний угол ворот, а под занавес первой половины встречи Одарюк классно подставил ногу под фланговую передачу.

Справедливости ради нужно отметить, что в обоих случаях при желании можно адресовать претензии в адрес судейской бригады. В моменте с первым голом Ситало слишком жестко атаковал Дячука. Если бы Монзуль остановила игру, вряд ли б ошиблась. А во втором случае голевая атака гостей началась с того, что мяч угодил в руку Кухарука. Однако Монзуль, хорошо видевшая момент, игру не остановила.

С другой стороны, обязательно нужно говорить и об откровенно слабой игре хозяев. Динамовцы не удивили ровным счетом ничем. Если в середине поля мяч у них держался, то вот связать игру воедино в решающей фазе атак было некому.

А вот гостей обязательно нужно похвалить: сыграли очень грамотно и четко. Отличный дебют Сергея Ковальца во главе наставника «Ингульца».

Откровение тура

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу причину поражения своей команды от «Ингульца» нашел в работе судейской бригады: «Оба мяча нам были забиты после грубых ошибок арбитров. И во время первого взятия ворот был фол – соперник сыграл не в мяч, а в нашего игрока. При втором взятии ворот была игра рукой. Подобную трактовку эпизодов мы видим не в первый раз, это уже четвертая или пятая подобная игра. У нас уже были и удаления. Возникает много вопросов, в частности, почему эти ошибки в трактовке происходят в одностороннем порядке и всегда не в нашу пользу. Надеюсь, что Екатерина больше не будет судить наши матчи. Не буду перечислять все матчи, но в каждом у нас были проблемы из-за нее».



ФК Динамо. Мирча Луческу

Болельщики тура

За матчем «Динамо» против «Ингульца» с ложи динамовского стадиона наблюдали два бывших игрока «бело-синих» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев. Наверняка «кенты» остались разочарованными увиденным.

Матч тура

Лидер чемпионата «Днепр-1» гостил у крепкой «Александрии», не скрывающей своих еврокубковых амбиций. Поединок двух достойных команд получился интересным, живым и результативным. Хотя не обошлось и без множества ошибок. В общем, самый что ни на есть «весенний» футбол. На протяжении всего матча «днепряне» смотрелись предпочтительнее, но всякий раз после их голевых действий хозяева находили в себе силы отыграться.

Наверное, было бы несправедливо, чтобы такой матч завершился чей-то победой. Ничья – наиболее закономерный исход этого противостояния. С другой стороны, очень обидно упускать победу за две минуты до конца основного времени. К слову, команда Кучера не может выиграть уже четвертый подряд официальный поединок. Поэтому не удивительно, что «днепряне» потеряли статус единоличного лидера чемпионата.

Герой тура

Настоящим героем матча в Александрии стал молодой полузащитник команды хозяев Мустафаев. Эмиль дважды умудрялся сравнивать счет в игре против «Днепра-1». Сначала 21-летний игрок красиво разобрался с Сарапием и неотразимо пробил в дальний угол ворот. А в конце игры завершил затяжную атаку своей команды ударом практически в пустые ворота.



ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

Пенальти тура

Для того, чтобы отличиться в игре против «Вереса», форварду «Черноморца» Гладкому понадобилось три минуты. На предпоследней минуте основного времени Александр вышел на поле вместо Юсова. А на второй добавленной минуте нападающий четко реализовал пенальти, поставив жирную точку в игре. Для Гладкого этот мяч стал первым с октября 2021 года. Более того, гол в ворота «Вереса» стал для ветерана 99-м в чемпионатах Украины. До гроссмейстерской отметки остался один точный удар.

Замены тура

Два из трех голов в матче «Металлист» – «Рух» забили игроки, вышедшие на замену. Сначала сыграл «джокер» хозяев: Панасенко после небольшого рикошета огорчил Панькива, сравняв счет. Однако удержать хотя бы ничью харьковчанам не удалось. Вышедший на замену Карабин точным ударом принес для своей команды три очень важных очка в противоборстве с прямым конкурентом в борьбе за выживание. Официальный дебют Перицы Огненовича на тренерском мостике «Металлиста» получился неудачным.

Камбек тура

Огненный матч выдали бывшая и нынешняя команды Виктора Скрипника – «Заря» и «Ворскла». Полтавчане уверенно начали поединок, сумев забить два быстрых безответных мяча – в обоих случаях постарался Сефери. Однако дальше доминировали гости. Они имели сразу несколько неплохих возможностей забить, но отлично в «рамке» действовал Исенко. Однако и он оказался бессильным после удара Бражко.

Тем не менее, «Ворскла» на «жилах» и кураже своего голкипера удерживала победный счет до конца основного времени. Но в итоге не удержала даже ничьей. На первой компенсированной минуте Русин с помощью рикошета сравнял счет, а спустя три минуты Бражко ударом с «точки» оформил дубль для себя и волевую победу для своей команды.

Разгром тура

«Шахтер» не испытал проблем в игре против «Металлиста-1925». Причем даже малейших. «Горняки» отгрузили в ворота харьковчан семь (!) сухих мячей, но при этом лишь один футболист забивал дважды – Зубков. Этот разгром позволил подопечным Йовичевича сравняться по очкам с «Днепром-1». Теперь во главе турнирной таблицы УПЛ двоевластие.

Дончане в отличном настроении подходят к матчу Лиги Европы против «Фейеноорда».

Интересно, что игра первого тура между этими командами завершилась нулевой ничьей.

Гол тура

Классный мяч в ворота «Металлиста-1925» забил защитник «Шахтера» Ракицкий. Ярослав отличился в своем стиле – дальним сильным ударом. Момент для взятия ворот ветеран «горняков» создал себе сам. Он перехватил мяч еще на своей половине поля, затем ускорился и пробил метров с 35-ти под перекладину. Получилось и эффектно, и эффективно. Это первый гол Ракицкого после возвращения в донецкую команду.

Символическая сборная тура: Паламарчук - Вернидуб, Ракицкий, Мирошниченко – Бражко, Мустафаев, Климчук, Зубков, Козак, Сефери – Траоре.