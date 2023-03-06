Турнирная таблица УПЛ. На вершине – двоевластие: Шахтер догнал Днепр-1

В Украинской Премьер-лиге с 3 по 6 марта прошел 16-й тур, стартовый после длительной зимней паузы.

В минувший уик-энд «Шахтер» нанес поражение «Металлисту 1925» (7:0), а вот «Днепр-1» потерял очки в игре против «Александрии» (2:2).

Горняки догнали днепрян, и на вершине турнирной таблицы установилось двоевластие (по 36 очков).

Третье место делят луганская «Заря», которая совершила фантастический камбэк против «Ворсклы» (3:2) и опередила киевское «Динамо» (31 и 30 пунктов соответственно). Киевляне потерпели сенсационное поражение от «Ингульца» (0:2).

В опасной зоне УПЛ находятся «Черноморец», «Минай» (по 14 баллов) и «Львов» (12). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

🏆 УПЛ. 16-й тур

3 марта

🔹 13:00. Кривбасс – Колос – 1:0

4 марта

🔹 12:00. Александрия – Днепр-1 – 2:2

🔹 14:00. Верес – Черноморец – 1:3

– 1:3 🔹 14:00. Динамо – Ингулец – 0:2

5 марта

🔹 13:00. Ворскла – Заря – 2:3

– 2:3 🔹 13:00. Металлист – Рух – 1:2

– 1:2 🔹 14:00. Металлист 1925 – Шахтер – 0:7

6 марта

🔹 13:00. Львов – Минай – 1:0

Турнирная таблица