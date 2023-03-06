Михаил СЕРГИЙЧУК: «Разговоры с клубами УПЛ были, но без конкретики»
Известный форвард перешел в «Буковину»
Новоиспеченный нападающий «Буковины» Михаил Сергийчук рассказал, как перешел в черновицкий клуб, выступающий во Второй лиге Украины.
«Мне позвонил главный тренер Андрей Мельничук и предложил вариант с «Буковиной». Могу сказать, что уже с нашего первого общения мы нашли общий язык. Конечно, были некоторые нюансы в переговорах, но после нескольких разговоров с Андреем Ярославовичем решил подписать контракт с черновицким клубом.
И с Данилюком, и с Новотрясовым, конечно, держал связь перед приездом в Черновцы, ведь в разные периоды своей карьеры играл с ними в одной команде. Но не могу сказать, что этот фактор как-то кардинально повлиял на мой переход в «Буковину».
Клубы УПЛ? Разговоры были, но без каких-либо конкретных предложений», - сказал Сергийчук.
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