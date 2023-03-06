Никита ТАТАРКОВ: «Очень приятно начать сезон с победы»

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

– Конечно, очень приятно начать сезон с победы. Очень долго шли к старту второго круга, готовились два месяца. Радует, что у нас все получилось и получили важную победу.

– В дебюте у тебя был отличный момент, но твой удар пришелся во вратаря…

– Да, направлял мяч в дальний угол, но защитник успел: рикошет и момент потерян, вратарь отбил. Уверен, будем забивать больше в следующих матчах. Главное, что сегодня есть победа. Всех с этим поздравляю.