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  4. Никита ТАТАРКОВ: «Очень приятно начать сезон с победы»
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 15:29 | Обновлено 06 марта 2023, 15:33
291
0

Никита ТАТАРКОВ: «Очень приятно начать сезон с победы»

Хавбек «Кривбасса» – о матче с «Колосом»

06 марта 2023, 15:29 | Обновлено 06 марта 2023, 15:33
291
0
Никита ТАТАРКОВ: «Очень приятно начать сезон с победы»
ФК Кривбасс. Никита Татарков

Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

– Конечно, очень приятно начать сезон с победы. Очень долго шли к старту второго круга, готовились два месяца. Радует, что у нас все получилось и получили важную победу.

– В дебюте у тебя был отличный момент, но твой удар пришелся во вратаря…
– Да, направлял мяч в дальний угол, но защитник успел: рикошет и момент потерян, вратарь отбил. Уверен, будем забивать больше в следующих матчах. Главное, что сегодня есть победа. Всех с этим поздравляю.

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Никита Татарков Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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