Никита ТАТАРКОВ: «Очень приятно начать сезон с победы»
Хавбек «Кривбасса» – о матче с «Колосом»
Полузащитник «Кривбасса» Никита Татарков прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.
– Конечно, очень приятно начать сезон с победы. Очень долго шли к старту второго круга, готовились два месяца. Радует, что у нас все получилось и получили важную победу.
– В дебюте у тебя был отличный момент, но твой удар пришелся во вратаря…
– Да, направлял мяч в дальний угол, но защитник успел: рикошет и момент потерян, вратарь отбил. Уверен, будем забивать больше в следующих матчах. Главное, что сегодня есть победа. Всех с этим поздравляю.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе