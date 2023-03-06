Другие новости06 марта 2023, 15:05 | Обновлено 06 марта 2023, 15:16
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Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии
34-летний защитник продолжит выступать только на клубном уровне
06 марта 2023, 15:05 | Обновлено 06 марта 2023, 15:16
43
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Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд объявил о завершении международной карьеры.
В составе сборной Бельгии 34-летний Алдервейрелд сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. За «красных дьяволов» провел 127 матчей, забил 5 голов.
На клубном уровне футболист ныне выступает за «Антверпен» у себя на родине.
Напомним, недавно Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании.
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