Алдервейрелд завершил карьеру в сборной Бельгии

Бельгийский защитник Тоби Алдервейрелд объявил о завершении международной карьеры.

В составе сборной Бельгии 34-летний Алдервейрелд сыграл на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. За «красных дьяволов» провел 127 матчей, забил 5 голов.

На клубном уровне футболист ныне выступает за «Антверпен» у себя на родине.

Напомним, недавно Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании.