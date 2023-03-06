Марта Костюк стала седьмой украинкой, которая выиграла турнир WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 в Остине, добыв для Украины первый титул WTA с августа 2021 года.

Таким образом, 20-летняя Марта стала седьмой украинкой, выигравшей титул на уровне основного WTA-тура.

Ранее на турнирах WTA чемпионками становились:

Наталья Медведева (3 титула) + 1 (титул под флагом СССР)

Алена Бондаренко (2 титула)

Катерина Бондаренко (2 титула)

Элина Свитолина (16 титулов) + 1 (титул WTA 125)

Леся Цуренко (4 титула)

Даяна Ястремская (3 титула)

Еще две украинки Катерина Козлова и Ангелина Калинина выигрывали титулы WTA 125, которые Женская теннисная ассоциация учитывает отдельно и не включает в статистику титулов основного тура.