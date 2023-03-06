Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк стала седьмой украинкой, которая выиграла турнир WTA
WTA
06 марта 2023, 14:50 |
1017
1

Марта Костюк стала седьмой украинкой, которая выиграла турнир WTA

Последние полтора года наши девушки оставались без трофеев на таком уровне

06 марта 2023, 14:50 |
1017
1
Марта Костюк стала седьмой украинкой, которая выиграла турнир WTA
АТХ Open. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 в Остине, добыв для Украины первый титул WTA с августа 2021 года.

Таким образом, 20-летняя Марта стала седьмой украинкой, выигравшей титул на уровне основного WTA-тура.

Ранее на турнирах WTA чемпионками становились:

  • Наталья Медведева (3 титула) + 1 (титул под флагом СССР)
  • Алена Бондаренко (2 титула)
  • Катерина Бондаренко (2 титула)
  • Элина Свитолина (16 титулов) + 1 (титул WTA 125)
  • Леся Цуренко (4 титула)
  • Даяна Ястремская (3 титула)

Еще две украинки Катерина Козлова и Ангелина Калинина выигрывали титулы WTA 125, которые Женская теннисная ассоциация учитывает отдельно и не включает в статистику титулов основного тура.

По теме:
Леся Цуренко – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Лучшие моменты игры Марты Костюк на турнире в Остине
Рейтинг WTA. Костюк дебютировала в топ-40, Ястремская потеряла 39 позиций
Наталья Медведева Алена Бондаренко Катерина Володько (Бондаренко) Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Марта Костюк
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Война | 06 марта 2023, 15:11 6
Залужный решил продолжать оборону Бахмута
Залужный решил продолжать оборону Бахмута

На этот момент принято решение оборонять город

Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 06 марта 2023, 09:30 0
Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс
Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс

Катарина встретится с экс-украинкой

Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Теннис | 05.03.2023, 23:38
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Футбол | 06.03.2023, 14:13
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Ротань назвал состав сборной Украины на матч отбора Евро-2024 против Англии
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Теннис | 06.03.2023, 08:30
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Долгожданный титул Костюк, триумф Стародубцевой и каминг-аут Приходько
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Дякую за цікаву статистику.
А який стан справ у чоловіків?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
Майк Тайсон назвал боксера современности, с которым бы побоялся драться
06.03.2023, 11:14 1
Бокс
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 13
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.03.2023, 04:00
Биатлон
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
05.03.2023, 06:45 6
Футбол
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925
05.03.2023, 15:51 71
Футбол
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности