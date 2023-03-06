WTA06 марта 2023, 14:50 |
1017
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Марта Костюк стала седьмой украинкой, которая выиграла турнир WTA
Последние полтора года наши девушки оставались без трофеев на таком уровне
06 марта 2023, 14:50 |
1017
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Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей турнира WTA 250 в Остине, добыв для Украины первый титул WTA с августа 2021 года.
Таким образом, 20-летняя Марта стала седьмой украинкой, выигравшей титул на уровне основного WTA-тура.
Ранее на турнирах WTA чемпионками становились:
- Наталья Медведева (3 титула) + 1 (титул под флагом СССР)
- Алена Бондаренко (2 титула)
- Катерина Бондаренко (2 титула)
- Элина Свитолина (16 титулов) + 1 (титул WTA 125)
- Леся Цуренко (4 титула)
- Даяна Ястремская (3 титула)
Еще две украинки Катерина Козлова и Ангелина Калинина выигрывали титулы WTA 125, которые Женская теннисная ассоциация учитывает отдельно и не включает в статистику титулов основного тура.
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