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  4. Давид ДЕ ХЕА – о 0:7 против Ливерпуля: «Катастрофический момент для нас»
Англия
06 марта 2023, 12:37 | Обновлено 06 марта 2023, 13:31
865
1

Давид ДЕ ХЕА – о 0:7 против Ливерпуля: «Катастрофический момент для нас»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» шокирован результатом

06 марта 2023, 12:37 | Обновлено 06 марта 2023, 13:31
865
1
Давид ДЕ ХЕА – о 0:7 против Ливерпуля: «Катастрофический момент для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к болельщикам после разгромного поражение 0:7 от «Ливерпуля» в матче 26 тура чемпионата Англии.

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.

Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал испанец в инстаграме.

Отметим, что неделю назад после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги де Хеа заявил, что это начало новой эры для клуба.

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Давид Де Хеа Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Источник Instagram
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Springfield
Для вратаря - да. Будет сниться всю жизнь   
 Для клуба -  только угробили РМ,  которую натягивали с НГ.)
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