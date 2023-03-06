Давид ДЕ ХЕА – о 0:7 против Ливерпуля: «Катастрофический момент для нас»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» шокирован результатом
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа обратился к болельщикам после разгромного поражение 0:7 от «Ливерпуля» в матче 26 тура чемпионата Англии.
«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. У нас есть обязанности перед этим клубом, мы несем ответственность за эту эмблему.
Впереди еще много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», – написал испанец в инстаграме.
Отметим, что неделю назад после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги де Хеа заявил, что это начало новой эры для клуба.
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