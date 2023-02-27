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  4. Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»
Англия
27 февраля 2023, 05:05 |
10
0

Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»

Испанский вратарь – о победе в Кубке английской лиги

27 февраля 2023, 05:05 |
10
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Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Начало новой эры. Команда готова ко всему. Мы играли против хорошего соперника, и это отличный момент для нас. Давайте наслаждаться и быть готовыми ко всему снова.

Сегодня мы показали, что можем выигрывать трофеи. Так что давайте наслаждаться моментом», - сказал де Хеа.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Источник BBC
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