Давид ДЕ ХЕА: «Начало новой эры для Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги.

«Начало новой эры. Команда готова ко всему. Мы играли против хорошего соперника, и это отличный момент для нас. Давайте наслаждаться и быть готовыми ко всему снова.

Сегодня мы показали, что можем выигрывать трофеи. Так что давайте наслаждаться моментом», - сказал де Хеа.