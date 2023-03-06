Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20
Алексей Крутых потерял две позиции
На прошлой неделе мужчины сыграли хардовые турниры ATP 500 в Дубае и Акапулько, также состоялись грунтовые соревнования в Сантьяго.
В ОАЭ победил Даниил Медведев, он поднялся на шестую строчку рейтинга ATP, обойдя финалиста Андрея Рублева.
В Мексике победил австралиец Алекс де Минаур, это позволило ему вернуться в двадцатку лучших (18). Финалист Томми Пол тоже в топ-20 (19). Хольгер Руне хоть и проиграл в полуфинале, но сумел обновить личный рекорд – теперь он восьмая ракетка мира в 19 лет.
В Сантьяго победил чилиец Николас Харри, он приблизился к первой полусотне (52). Финалист Томас Мартин Этчеверри из Аргентины обновил личное достижение, поднявшись на 61-ю позицию.
Топ-10 рейтинга ATP
Алексей Крутых впервые за долгое время потерял, но несущественно. Немного добавили Илья Марченко и Вячеслав Белинский. У остальных ситуация чуть хуже.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Медведев и Пол подвинули Кэмерона Норри, Фритц и де Минаур обошли Хачанова.
Чемпионская гонка ATP
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