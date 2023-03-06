Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20

На прошлой неделе мужчины сыграли хардовые турниры ATP 500 в Дубае и Акапулько, также состоялись грунтовые соревнования в Сантьяго.

В ОАЭ победил Даниил Медведев, он поднялся на шестую строчку рейтинга ATP, обойдя финалиста Андрея Рублева.

В Мексике победил австралиец Алекс де Минаур, это позволило ему вернуться в двадцатку лучших (18). Финалист Томми Пол тоже в топ-20 (19). Хольгер Руне хоть и проиграл в полуфинале, но сумел обновить личный рекорд – теперь он восьмая ракетка мира в 19 лет.

В Сантьяго победил чилиец Николас Харри, он приблизился к первой полусотне (52). Финалист Томас Мартин Этчеверри из Аргентины обновил личное достижение, поднявшись на 61-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых впервые за долгое время потерял, но несущественно. Немного добавили Илья Марченко и Вячеслав Белинский. У остальных ситуация чуть хуже.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Медведев и Пол подвинули Кэмерона Норри, Фритц и де Минаур обошли Хачанова.

Чемпионская гонка ATP