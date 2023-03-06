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  4. Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20
ATP
06 марта 2023, 10:59 |
118
0

Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20

Алексей Крутых потерял две позиции

06 марта 2023, 10:59 |
118
0
Рейтинг ATP. Руне обновил личный рекорд, Де Минаур вернулся в топ-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

На прошлой неделе мужчины сыграли хардовые турниры ATP 500 в Дубае и Акапулько, также состоялись грунтовые соревнования в Сантьяго.

В ОАЭ победил Даниил Медведев, он поднялся на шестую строчку рейтинга ATP, обойдя финалиста Андрея Рублева.

В Мексике победил австралиец Алекс де Минаур, это позволило ему вернуться в двадцатку лучших (18). Финалист Томми Пол тоже в топ-20 (19). Хольгер Руне хоть и проиграл в полуфинале, но сумел обновить личный рекорд – теперь он восьмая ракетка мира в 19 лет.

В Сантьяго победил чилиец Николас Харри, он приблизился к первой полусотне (52). Финалист Томас Мартин Этчеверри из Аргентины обновил личное достижение, поднявшись на 61-ю позицию.

Топ-10 рейтинга ATP

Алексей Крутых впервые за долгое время потерял, но несущественно. Немного добавили Илья Марченко и Вячеслав Белинский. У остальных ситуация чуть хуже.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Медведев и Пол подвинули Кэмерона Норри, Фритц и де Минаур обошли Хачанова.

Чемпионская гонка ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Тейлор Фритц Алексей Крутых Кэмерон Норри Вячеслав Белинский Новак Джокович Александр Овчаренко Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Андрей Рублев Алекс де Минаур Томми Пол Хольгер Руне Николас Харри Томас Мартин Этчеверри
Источник Sport.ua
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