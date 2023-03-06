Перица Огненович с поражения стартовал в УПЛ
Серб стал 11-м тренером из дальнего зарубежья, потерпевшим поражение в первом матче в УПЛ
Перица Огненович стал 11-м «коучем» из дальнего зарубежья, а также 7-м наставником «Металлиста», потерпевшим поражение в первом матче в УПЛ. Причем, если все его предшественники у руля желто-синих проиграли в дебюте в гостях, то подопечные Огненовича заработали «баранку» на своем поле.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
14.03.2004
|
Тон КААНЕН
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
Шахтер (г)
|
0:2
|
26.07.2006
|
Анхель АЛОНСО
|
Испания
|
Металлург Д
|
Днепр (г)
|
0:2
|
04.03.2007
|
Ко АДРИАНСЕ
|
Нидерланды
|
Металлург Д
|
Сталь А (г)
|
0:3
|
03.03.2011
|
Ангел ЧЕРВЕНКОВ
|
Болгария
|
Севастополь
|
Шахтер (д)
|
0:1
|
12.07.2013
|
Яннис ХРИСТОПУЛОС
|
Греция
|
Таврия
|
Заря (д)
|
0:2
|
14.08.2016
|
Якоб ГАЛЛ
|
Нидерланды
|
Сталь Км
|
Динамо (д)
|
1:2
|
21.08.2016
|
Дарио ДРУДИ
|
Аргентина
|
Звезда
|
Черноморец (д)
|
0:1
|
22.07.2018
|
Фабрицио РАВАНЕЛЛИ
|
Италия
|
Арсенал
|
Львов (д)
|
0:2
|
31.07.2019
|
ЖУЛИУ СЕЗАР
|
Бразилия
|
Олимпик
|
Днепр-1 (г)
|
0:2
|
17.11.2022
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Ингулец
|
Динамо (д)
|
1:2
|
05.03.2023
|
Перица ОГНЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Металлист
|
Рух (д)
|
1:2
Тренеры «Металлиста», потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
07.03.1992
|
Леонид ТКАЧЕНКО
|
Динамо (г)
|
1:2
|
07.06.1994
|
Виктор КАМАРЗАЕВ
|
Динамо (г)
|
0:2
|
07.07.1998
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Металлург М (г)
|
0:2
|
13.04.2003
|
Валентин КРЯЧКО
|
Карпаты (г)
|
0:2
|
15.07.2004
|
Геннадий ЛИТОВЧЕНКО
|
Днепр (г)
|
2:4
|
01.03.2005
|
Александр ЗАВАРОВ
|
Черноморец (г)
|
1:2
|
05.03.2023
|
Перица ОГНЕНОВИЧ
|
Рух (д)
|
1:2
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