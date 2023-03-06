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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 10:27 | Обновлено 06 марта 2023, 10:33
140
0

Перица Огненович с поражения стартовал в УПЛ

Серб стал 11-м тренером из дальнего зарубежья, потерпевшим поражение в первом матче в УПЛ

06 марта 2023, 10:27 | Обновлено 06 марта 2023, 10:33
140
0
Перица Огненович с поражения стартовал в УПЛ
ФК Металист. Перица Огненович

Перица Огненович стал 11-м «коучем» из дальнего зарубежья, а также 7-м наставником «Металлиста», потерпевшим поражение в первом матче в УПЛ. Причем, если все его предшественники у руля желто-синих проиграли в дебюте в гостях, то подопечные Огненовича заработали «баранку» на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ

Дата

Тренер

Страна

Клуб

Соперник

Счет

14.03.2004

Тон КААНЕН

Нидерланды

Металлург Д

Шахтер (г)

0:2

26.07.2006

Анхель АЛОНСО

Испания

Металлург Д

Днепр (г)

0:2

04.03.2007

Ко АДРИАНСЕ

Нидерланды

Металлург Д

Сталь А (г)

0:3

03.03.2011

Ангел ЧЕРВЕНКОВ

Болгария

Севастополь

Шахтер (д)

0:1

12.07.2013

Яннис ХРИСТОПУЛОС

Греция

Таврия

Заря (д)

0:2

14.08.2016

Якоб ГАЛЛ

Нидерланды

Сталь Км

Динамо (д)

1:2

21.08.2016

Дарио ДРУДИ

Аргентина

Звезда

Черноморец (д)

0:1

22.07.2018

Фабрицио РАВАНЕЛЛИ

Италия

Арсенал

Львов (д)

0:2

31.07.2019

ЖУЛИУ СЕЗАР

Бразилия

Олимпик

Днепр-1 (г)

0:2

17.11.2022

Младен БАРТУЛОВИЧ

Хорватия

Ингулец

Динамо (д)

1:2

05.03.2023

Перица ОГНЕНОВИЧ

Сербия

Металлист

Рух (д)

1:2

Тренеры «Металлиста», потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ

Дата

Тренер

Соперник

Счет

07.03.1992

Леонид ТКАЧЕНКО

Динамо (г)

1:2

07.06.1994

Виктор КАМАРЗАЕВ

Динамо (г)

0:2

07.07.1998

Михаил ФОМЕНКО

Металлург М (г)

0:2

13.04.2003

Валентин КРЯЧКО

Карпаты (г)

0:2

15.07.2004

Геннадий ЛИТОВЧЕНКО

Днепр (г)

2:4

01.03.2005

Александр ЗАВАРОВ

Черноморец (г)

1:2

05.03.2023

Перица ОГНЕНОВИЧ

Рух (д)

1:2

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Источник Sport.ua
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