Перица Огненович с поражения стартовал в УПЛ

Перица Огненович стал 11-м «коучем» из дальнего зарубежья, а также 7-м наставником «Металлиста», потерпевшим поражение в первом матче в УПЛ. Причем, если все его предшественники у руля желто-синих проиграли в дебюте в гостях, то подопечные Огненовича заработали «баранку» на своем поле.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры из дальнего зарубежья, потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ

Дата Тренер Страна Клуб Соперник Счет 14.03.2004 Тон КААНЕН Нидерланды Металлург Д Шахтер (г) 0:2 26.07.2006 Анхель АЛОНСО Испания Металлург Д Днепр (г) 0:2 04.03.2007 Ко АДРИАНСЕ Нидерланды Металлург Д Сталь А (г) 0:3 03.03.2011 Ангел ЧЕРВЕНКОВ Болгария Севастополь Шахтер (д) 0:1 12.07.2013 Яннис ХРИСТОПУЛОС Греция Таврия Заря (д) 0:2 14.08.2016 Якоб ГАЛЛ Нидерланды Сталь Км Динамо (д) 1:2 21.08.2016 Дарио ДРУДИ Аргентина Звезда Черноморец (д) 0:1 22.07.2018 Фабрицио РАВАНЕЛЛИ Италия Арсенал Львов (д) 0:2 31.07.2019 ЖУЛИУ СЕЗАР Бразилия Олимпик Днепр-1 (г) 0:2 17.11.2022 Младен БАРТУЛОВИЧ Хорватия Ингулец Динамо (д) 1:2 05.03.2023 Перица ОГНЕНОВИЧ Сербия Металлист Рух (д) 1:2

Тренеры «Металлиста», потерпевшие поражение в первом матче в УПЛ