Шахтер повторил рекорд чемпионатов Украины

«Шахтер», взяв на выезде верх над «Металлистом 1925» со счетом 7:0, стал автором самой крупной победы сезона-2022/23. При этом горняки повторили рекорд чемпионатов Украины. Ранее с преимуществом в 7 мячей в гостях оранжево-черные выиграли в июне 2001 года у тернопольской «Нивы», а «Динамо» в сентябре того же 2001-го у «Кривбасса» и в ноябре 2004-го – у «Оболони».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы в истории УПЛ