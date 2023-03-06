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Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 10:10 | Обновлено 06 марта 2023, 10:15
378
0

Шахтер повторил рекорд чемпионатов Украины

Горняки второй раз в истории обыграли хозяев с преимущество в 7 мячей

06 марта 2023, 10:10 | Обновлено 06 марта 2023, 10:15
378
0
Шахтер повторил рекорд чемпионатов Украины
ФК Шахтер

«Шахтер», взяв на выезде верх над «Металлистом 1925» со счетом 7:0, стал автором самой крупной победы сезона-2022/23. При этом горняки повторили рекорд чемпионатов Украины. Ранее с преимуществом в 7 мячей в гостях оранжево-черные выиграли в июне 2001 года у тернопольской «Нивы», а «Динамо» в сентябре того же 2001-го у «Кривбасса» и в ноябре 2004-го – у «Оболони».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные гостевые победы в истории УПЛ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

15.06.2001

Шахтер

Нива Т

7:0

22.09.2001

Динамо

Кривбасс

7:0

11.11.2004

Динамо

Оболонь

7:0

05.03.2023

Шахтер

Металлист 1925

7:0

30.10.2015

Шахтер

Заря

7:1

07.06.2002

Динамо

Металлург М

6:0

30.04.2006

Днепр

Металлист

6:0

10.05.2015

Динамо

Металлург Д

6:0

17.07.2015

Заря

Металлург З

6:0

17.10.2015

Днепр

Сталь Км

6:0

04.12.2015

Динамо

Металлург З

6:0

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Источник Sport.ua
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