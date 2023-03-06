Шахтер повторил рекорд чемпионатов Украины
Горняки второй раз в истории обыграли хозяев с преимущество в 7 мячей
«Шахтер», взяв на выезде верх над «Металлистом 1925» со счетом 7:0, стал автором самой крупной победы сезона-2022/23. При этом горняки повторили рекорд чемпионатов Украины. Ранее с преимуществом в 7 мячей в гостях оранжево-черные выиграли в июне 2001 года у тернопольской «Нивы», а «Динамо» в сентябре того же 2001-го у «Кривбасса» и в ноябре 2004-го – у «Оболони».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные гостевые победы в истории УПЛ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
15.06.2001
|
Шахтер
|
Нива Т
|
7:0
|
22.09.2001
|
Динамо
|
Кривбасс
|
7:0
|
11.11.2004
|
Динамо
|
Оболонь
|
7:0
|
05.03.2023
|
Шахтер
|
Металлист 1925
|
7:0
|
30.10.2015
|
Шахтер
|
Заря
|
7:1
|
07.06.2002
|
Динамо
|
Металлург М
|
6:0
|
30.04.2006
|
Днепр
|
Металлист
|
6:0
|
10.05.2015
|
Динамо
|
Металлург Д
|
6:0
|
17.07.2015
|
Заря
|
Металлург З
|
6:0
|
17.10.2015
|
Днепр
|
Сталь Км
|
6:0
|
04.12.2015
|
Динамо
|
Металлург З
|
6:0
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