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  4. ФОТО. Костюк сфотографировалась со своим первым трофеем WTA
WTA
06 марта 2023, 09:57 |
660
0

ФОТО. Костюк сфотографировалась со своим первым трофеем WTA

Украинка стала победительницей турнира в Остине

06 марта 2023, 09:57 |
660
0
ФОТО. Костюк сфотографировалась со своим первым трофеем WTA
АТХ Open. Марта Костюк

В воскресенье, 5 марта, состоялся финальный матч на турнире серии WTA 250 в Остине.

Трофей разыграли Марта Костюк (Украина) и представительница россии Варвара Грачева, которая играет на теннисной арене без флага.

Матч завершился победой Костюк в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Этот титул стал для Марты первым в ее карьере на уровне WTA.

После завершения матча и церемонии награждение Марта провела фотосессию со своим трофеем.

ФОТО. Костюк сфотографировалась со своим первым трофеем WTA

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WTA Остин Марта Костюк Варвара Грачева фото
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