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  4. Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс
WTA
06 марта 2023, 09:30 |
434
0

Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс

Катарина встретится с экс-украинкой

06 марта 2023, 09:30 |
434
0
Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA 262) и Леся Цуренко (WTA 98) узнали соперниц в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Катарина встретится с немецкой теннисисткой Евой Лис (WTA 121). Интересно, что Ева является уроженкой Киева. Когда ей был один год, родители забрали ее в Германию. Игра запланирована на 00:00 по Киеву.

Цуренко начнет отбор к престижному турниру с матча против Тейлор Таунсенд (США, WTA 125). Ориентировочное время начало матча – 01:30 по Киеву.

Ранее стало известно, что украинская теннисистка Даяна Ястремская получила WC на эти соревнования.

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WTA Индиан-Уэллс Тейлор Таунсенд Леся Цуренко Катарина Завацкая Ева Лис жеребьевка
Источник Sport.ua
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