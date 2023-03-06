Завацкая и Цуренко узнали первых соперниц на турнире WTA 1000 Индиан-Уэллс

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA 262) и Леся Цуренко (WTA 98) узнали соперниц в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Катарина встретится с немецкой теннисисткой Евой Лис (WTA 121). Интересно, что Ева является уроженкой Киева. Когда ей был один год, родители забрали ее в Германию. Игра запланирована на 00:00 по Киеву.

Цуренко начнет отбор к престижному турниру с матча против Тейлор Таунсенд (США, WTA 125). Ориентировочное время начало матча – 01:30 по Киеву.

Ранее стало известно, что украинская теннисистка Даяна Ястремская получила WC на эти соревнования.