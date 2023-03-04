В окружении американок. Ястремская получила WC на турнир WTA 1000 в США

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) получила уайлд-кард на турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Помимо Даяны, организаторы выдали WС еще семи американкам: Софии Кенин, Эмме Наварро, Энн Ли, Кэти Макнелли, Кэти Волынец, Пейтон Стернс и Элизабет Мандлик.

Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 8 по 19 марта.