WTA04 марта 2023, 00:30 | Обновлено 04 марта 2023, 00:44
218
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В окружении американок. Ястремская получила WC на турнир WTA 1000 в США
Украинка сыграет в основе соревнований в Индиан-Уэллс
04 марта 2023, 00:30 | Обновлено 04 марта 2023, 00:44
218
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) получила уайлд-кард на турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Помимо Даяны, организаторы выдали WС еще семи американкам: Софии Кенин, Эмме Наварро, Энн Ли, Кэти Макнелли, Кэти Волынец, Пейтон Стернс и Элизабет Мандлик.
Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 8 по 19 марта.
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