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WTA
04 марта 2023, 00:30 | Обновлено 04 марта 2023, 00:44
218
0

В окружении американок. Ястремская получила WC на турнир WTA 1000 в США

Украинка сыграет в основе соревнований в Индиан-Уэллс

04 марта 2023, 00:30 | Обновлено 04 марта 2023, 00:44
218
0
В окружении американок. Ястремская получила WC на турнир WTA 1000 в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 103) получила уайлд-кард на турнира серии WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Помимо Даяны, организаторы выдали WС еще семи американкам: Софии Кенин, Эмме Наварро, Энн Ли, Кэти Макнелли, Кэти Волынец, Пейтон Стернс и Элизабет Мандлик.

Соревнования в Индиан-Уэллс пройдут с 8 по 19 марта.

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вайлд-кард Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс София Кенин Эмма Наварро Кэти Макнелли Кэти Волынец Пейтон Стернс Энн Ли
Источник Sport.ua
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