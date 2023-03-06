Украина. Премьер лига06 марта 2023, 08:40 |
103
0
Львов – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 6 марта в 13:00 по Киеву
06 марта 2023, 08:40 |
103
0
В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Александр Дердо, представляющий Черноморск.
Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports+.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 марта 2023, 15:51 2
Украинец пропускает поединок из-за болезни
Футбол | 05 марта 2023, 15:58 8
Защитник «Шахтера» отметился первым голом после возвращения в команду
Футбол | 06.03.2023, 00:43
Теннис | 06.03.2023, 07:40
Бокс | 05.03.2023, 10:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 20:50
05.03.2023, 10:24 9
05.03.2023, 09:10 30
05.03.2023, 20:27 42
04.03.2023, 18:55 56
05.03.2023, 06:45 6
05.03.2023, 04:30 10
06.03.2023, 00:10 6