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Чемпионат Украины
Львов
06.03.2023 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 08:40 |
103
0

Львов – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 6 марта в 13:00 по Киеву

06 марта 2023, 08:40 |
103
0
Львов – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будет судить Александр Дердо, представляющий Черноморск.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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