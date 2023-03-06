В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Игру будет судить Александр Дердо, представляющий Черноморск.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports+.