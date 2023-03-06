Англия06 марта 2023, 04:40 |
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Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Защитник «Манчестер Юнайтед» – о семи пропущенных мячах от «Ливерпуля»
06 марта 2023, 04:40 |
58
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.
«Мне стыдно перед болельщиками и людьми, которые переживали за нас. Я могу только извиниться.
Будет нелегко пересматривать это. Но тен Хаг заставит нас пересмотреть это и покажет нам, что нам нужно извлечь урок», - сказал Шоу.
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