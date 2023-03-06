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Англия
06 марта 2023, 04:40 |
58
0

Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о семи пропущенных мячах от «Ливерпуля»

06 марта 2023, 04:40 |
58
0
Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Мне стыдно перед болельщиками и людьми, которые переживали за нас. Я могу только извиниться.

Будет нелегко пересматривать это. Но тен Хаг заставит нас пересмотреть это и покажет нам, что нам нужно извлечь урок», - сказал Шоу.

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Люк Шоу Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Источник Manchester Evening News
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