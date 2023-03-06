Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мохамед САЛАХ: «Это невероятно»
Англия
06 марта 2023, 04:15 |
59
0

Мохамед САЛАХ: «Это невероятно»

Нападающий «Ливерпуля» – о разгромной победе над «Манчестер Юнайтед»

06 марта 2023, 04:15 |
59
0
Мохамед САЛАХ: «Это невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Победить в таком матче – это нечто особенное. Нам нужно оставаться скромными и побеждать и дальше. Надеюсь, это даст нам толчок.

Что касается рекорда по голам в АПЛ за «Ливерпуль», то это особенный момент. Не могу соврать. И добиться этого в матче с «Манчестер Юнайтед» – это невероятно. Какой гол самый любимый? Последний», - сказал Салах.

По теме:
Люк ШОУ: «Мне стыдно перед болельщиками»
Ноттингем Форест – Эвертон – 2:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0
Мохамед Салах Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Футбол | 05 марта 2023, 20:27 33
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед

Невероятный результат зафиксирован в матче 26-го тура АПЛ на «Энфилде»

Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Футбол | 06 марта 2023, 03:00 1
Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ

Главные новости за 5 марта на Sport.ua

Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Футбол | 05.03.2023, 21:16
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Бокс | 05.03.2023, 10:03
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Футбол | 05.03.2023, 06:45
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Тайный KDB, или легенда клуба? Реакция фанатов Арсенала на игру Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 30
Бокс
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 9
Другие виды
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 76
Футбол
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
05.03.2023, 13:39 5
Биатлон
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хочется, чтобы было три флага на подиуме»
05.03.2023, 13:17 2
Другие виды
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности