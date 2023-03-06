Мохамед САЛАХ: «Это невероятно»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Победить в таком матче – это нечто особенное. Нам нужно оставаться скромными и побеждать и дальше. Надеюсь, это даст нам толчок.

Что касается рекорда по голам в АПЛ за «Ливерпуль», то это особенный момент. Не могу соврать. И добиться этого в матче с «Манчестер Юнайтед» – это невероятно. Какой гол самый любимый? Последний», - сказал Салах.