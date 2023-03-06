05.03.2023 15:00 – FT 2 : 1
Испания06 марта 2023, 03:03 | Обновлено 06 марта 2023, 03:33
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Вальядолид – Эспаньол – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
06 марта 2023, 03:03 | Обновлено 06 марта 2023, 03:33
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В матче 24-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле обыграл «Эспаньол» со счетом 2:1.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Брайтвайт (Эспаньол).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Агуадо (Вальядолид).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Санчес (Вальядолид).
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