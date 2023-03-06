Марта КОСТЮК: «Хочу посвятить этот титул народу Украины»

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выигрыш турнира в Остине и завоевание первого титула WTA в карьере.

«Всем болельщикам на трибунах и тем, кто смотрел матч, особенно в Украине, я хочу сказать: «Слава Украине».

Очень особенно выиграть этот титул. Я хотела бы посвятить его получению народа Украины, всем людям, которые сейчас бьются и умирают.

Как бы то ни было, но для меня это очень особенный момент. Хотела бы поблагодарить организаторов. Знаю, что было непросто привести все в порядок. Это был один из лучших турниров, на которых я играла. Еще на церемонии жеребьевки говорила, что чувствуешь себя здесь как дома», - сказала Марта.