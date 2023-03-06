Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта КОСТЮК: «Хочу посвятить этот титул народу Украины»
Другие новости
06 марта 2023, 02:45 | Обновлено 06 марта 2023, 03:13
150
0

Марта КОСТЮК: «Хочу посвятить этот титул народу Украины»

Украинская теннисистка – о победе на турнире WTA 250 в Остине

06 марта 2023, 02:45 | Обновлено 06 марта 2023, 03:13
150
0
Марта КОСТЮК: «Хочу посвятить этот титул народу Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выигрыш турнира в Остине и завоевание первого титула WTA в карьере.

«Всем болельщикам на трибунах и тем, кто смотрел матч, особенно в Украине, я хочу сказать: «Слава Украине».

Очень особенно выиграть этот титул. Я хотела бы посвятить его получению народа Украины, всем людям, которые сейчас бьются и умирают.

Как бы то ни было, но для меня это очень особенный момент. Хотела бы поблагодарить организаторов. Знаю, что было непросто привести все в порядок. Это был один из лучших турниров, на которых я играла. Еще на церемонии жеребьевки говорила, что чувствуешь себя здесь как дома», - сказала Марта.

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Марта Костюк видео Варвара Грачева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Теннис | 05 марта 2023, 04:30 10
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой

Варвара Грачева обыграла американку украинского происхождения

Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Другие виды | 05 марта 2023, 10:24 9
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле

Юлия Левченко стала пятой

Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере
Теннис | 05.03.2023, 22:27
Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере
Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Футбол | 05.03.2023, 21:16
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Футбол | 05.03.2023, 10:00
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
05.03.2023, 23:38 54
Теннис
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
05.03.2023, 20:27 34
Футбол
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
05.03.2023, 09:10 30
Бокс
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 12
Бокс
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
05.03.2023, 13:39 5
Биатлон
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 76
Футбол
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности