Другие новости06 марта 2023, 02:20 | Обновлено 06 марта 2023, 02:29
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ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
Смотрите видеообзор финального матча турнира WTA 250 в Остине
06 марта 2023, 02:20 | Обновлено 06 марта 2023, 02:29
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).
В матче за титул восьмая сеяная украинка переиграла россиянку Варвару Грачеву (№88 WTA).
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