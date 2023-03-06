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06 марта 2023, 02:20 | Обновлено 06 марта 2023, 02:29
17
0

ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул

Смотрите видеообзор финального матча турнира WTA 250 в Остине

06 марта 2023, 02:20 | Обновлено 06 марта 2023, 02:29
17
0
ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

В матче за титул восьмая сеяная украинка переиграла россиянку Варвару Грачеву (№88 WTA).

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видео Марта Костюк Варвара Грачева
Источник Sport.ua
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