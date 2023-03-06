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05.03.2023 18:05 – FT 0 : 0
Лорьян
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Франция
06 марта 2023, 00:59 | Обновлено 06 марта 2023, 01:23
24
0

Франция. Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа

5 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции

06 марта 2023, 00:59 | Обновлено 06 марта 2023, 01:23
24
0
Франция. Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции.

Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа.

Лига 1. 26-й тур, 5 марта

  • Труа – Монако – 2:2
  • Монпелье – Анже – 5:0
  • Реймс – Аяччо – 1:0
  • Страсбург – Брест – 0:1
  • Тулуза – Клермон – 0:1
  • Лион – Лорьян – 0:0
  • Ренн – Марсель – 0:1

Смотрите видеообзоры матчей

Труа – Монако – 2:2

Монпелье – Анже – 5:0

Реймс – Аяччо – 1:0

Страсбург – Брест – 0:1

Тулуза – Клермон – 0:1

Лион – Лорьян – 0:0

Ренн – Марсель – 0:1

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Источник Sport.ua
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