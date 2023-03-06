Франция06 марта 2023, 00:59 | Обновлено 06 марта 2023, 01:23
24
0
Франция. Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа
5 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции
06 марта 2023, 00:59 | Обновлено 06 марта 2023, 01:23
24
0
5 марта состоялись матчи 26-го тура чемпионата Франции.
Монпелье забил 5 голов в ворота Анже, у Монако – ничья с Труа.
Лига 1. 26-й тур, 5 марта
- Труа – Монако – 2:2
- Монпелье – Анже – 5:0
- Реймс – Аяччо – 1:0
- Страсбург – Брест – 0:1
- Тулуза – Клермон – 0:1
- Лион – Лорьян – 0:0
- Ренн – Марсель – 0:1
Смотрите видеообзоры матчей
Труа – Монако – 2:2
Монпелье – Анже – 5:0
Реймс – Аяччо – 1:0
Страсбург – Брест – 0:1
Тулуза – Клермон – 0:1
Лион – Лорьян – 0:0
Ренн – Марсель – 0:1
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