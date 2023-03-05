Украина. Премьер лига05 марта 2023, 23:58 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Минай
Встреча состоится в понедельник, 6 марта
05 марта 2023, 23:58 |
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В понедельник, 6 марта, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Львов» и «Минай». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «СКИФ», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будет судить Александр Дердо, представляющий Черноморск.
Львов – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports+.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Минай».
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