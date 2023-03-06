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  4. ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
WTA
06 марта 2023, 00:10 |
1137
5

ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA

Марта взяла титул на турнире в Остине

06 марта 2023, 00:10 |
1137
5
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В воскресенье, 5 марта, состоялся финальный матч на турнире серии WTA 250 в Остине.

Трофей разыграли Марта Костюк (Украина) и представительница россии Варвара Грачева, которая играет на теннисной арене без флага.

Матч завершился победой Костюк в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Этот титул стал для Марты первым в ее карьере на уровне WTA.

После поединка Костюк не стала благодарить Варвару за игру – украинка не пожала руку россиянке.

К слову, Марта также не стала фотографироваться вместе с Варварой.

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Варвара Грачева Марта Костюк видео российско-украинская война WTA Остин
Источник Sport.ua
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Павло Костюк
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+7
Андрій Гусак
кацапи починають до цього вже звикати
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+7
Volodimir Brykov
 сама соперница не лезла с рукопожатием
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Радченко
Я забыть не могу как Киченок извинялась перед Звонорьевой ,что не подала руку .Так было противно на это смотреть, а в следующем матче кацапкам проиграла .
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0
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