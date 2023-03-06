ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA

В воскресенье, 5 марта, состоялся финальный матч на турнире серии WTA 250 в Остине.

Трофей разыграли Марта Костюк (Украина) и представительница россии Варвара Грачева, которая играет на теннисной арене без флага.

Матч завершился победой Костюк в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Этот титул стал для Марты первым в ее карьере на уровне WTA.

После поединка Костюк не стала благодарить Варвару за игру – украинка не пожала руку россиянке.

К слову, Марта также не стала фотографироваться вместе с Варварой.