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05 марта 2023, 22:30 | Обновлено 05 марта 2023, 22:42
806
0

ВИДЕО. Гол Вьюнника принес его команде победу в матче чемпионата Австрии

Форвард австрийской команды «Грацер» забил в ворота клуба «Адмира Ваккер»

05 марта 2023, 22:30 | Обновлено 05 марта 2023, 22:42
806
0
ВИДЕО. Гол Вьюнника принес его команде победу в матче чемпионата Австрии
Грацер. Богдан Вьюнник

Гол украинского форварда Богдана Вьюнника принес его команде «Грацер» (ГАК) победу в матче второго дивизиона чемпионата Австрии.

В игре 18-го тура против клуба «Адмира Ваккер» украинец отправил мяч в сетку на 29-й минуте. Вьюнник успел подставить ногу под фланговый прострел справа.

Этот гол оказался единственным в матче, и «Грацер» победил со счетом 1:0. Команда украинца находится на 4-й позиции и ведет борьбу за путевку в элитный дивизион.

Чемпионат Австрии. 2-й дивизион. 18-й тур

Грацер – Адмира Ваккер – 1:0

Гол: Вьюнник, 39

Турнирная таблица

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Грацер Адмира Ваккер чемпионат Австрии по футболу Богдан Вьюнник видео голов и обзор
Источник Instagram
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