ВИДЕО. Гол Вьюнника принес его команде победу в матче чемпионата Австрии

Гол украинского форварда Богдана Вьюнника принес его команде «Грацер» (ГАК) победу в матче второго дивизиона чемпионата Австрии.

В игре 18-го тура против клуба «Адмира Ваккер» украинец отправил мяч в сетку на 29-й минуте. Вьюнник успел подставить ногу под фланговый прострел справа.

Этот гол оказался единственным в матче, и «Грацер» победил со счетом 1:0. Команда украинца находится на 4-й позиции и ведет борьбу за путевку в элитный дивизион.

Чемпионат Австрии. 2-й дивизион. 18-й тур

Грацер – Адмира Ваккер – 1:0

Гол: Вьюнник, 39

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