ВИДЕО. Гол Вьюнника принес его команде победу в матче чемпионата Австрии
Форвард австрийской команды «Грацер» забил в ворота клуба «Адмира Ваккер»
Гол украинского форварда Богдана Вьюнника принес его команде «Грацер» (ГАК) победу в матче второго дивизиона чемпионата Австрии.
В игре 18-го тура против клуба «Адмира Ваккер» украинец отправил мяч в сетку на 29-й минуте. Вьюнник успел подставить ногу под фланговый прострел справа.
Этот гол оказался единственным в матче, и «Грацер» победил со счетом 1:0. Команда украинца находится на 4-й позиции и ведет борьбу за путевку в элитный дивизион.
Чемпионат Австрии. 2-й дивизион. 18-й тур
Грацер – Адмира Ваккер – 1:0
Гол: Вьюнник, 39
Турнирная таблица
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