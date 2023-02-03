ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера подписал контракт с австрийским клубом
Первую часть сезона Богдан Вьюнник отыграл в аренде в швейцарском «Цюрихе»
Украинский хавбек Богдан Вьюнник, права на которого принадлежат «Шахтеру», будет выступать во втором дивизионе чемпионата Австрии.
Вьюнник подписал контракт с австрийским клубом «Грацер» (ГАК) на правах аренды до конца сезона 2022/23.
Осенью Богдан играл за «Цюрих» (14 матчей, без забитых голов, 1 ассист), но зимой покинул швейцарский клуб.
OFFIZIELL: Der 20-jährige Stürmer Bohdan #Viunnyk wechselt vom @FCShakhtar Donetsk bis Sommer leihweise zu den Roten und wird die Rückennummer 99 tragen. ✍🏻 #grazerak #inundaut #ligazwa— GAK 1902 (@grazerak) February 3, 2023
🔗 Mehr dazu: https://t.co/OGfNzGnPSr pic.twitter.com/gMsZtwiGSb
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