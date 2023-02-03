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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:30
537
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера подписал контракт с австрийским клубом

Первую часть сезона Богдан Вьюнник отыграл в аренде в швейцарском «Цюрихе»

03 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 03 февраля 2023, 23:30
537
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера подписал контракт с австрийским клубом
ФК Грацер. Богдан Вьюнник

Украинский хавбек Богдан Вьюнник, права на которого принадлежат «Шахтеру», будет выступать во втором дивизионе чемпионата Австрии.

Вьюнник подписал контракт с австрийским клубом «Грацер» (ГАК) на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Осенью Богдан играл за «Цюрих» (14 матчей, без забитых голов, 1 ассист), но зимой покинул швейцарский клуб.

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