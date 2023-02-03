ОФИЦИАЛЬНО. Хавбек Шахтера подписал контракт с австрийским клубом

Украинский хавбек Богдан Вьюнник, права на которого принадлежат «Шахтеру», будет выступать во втором дивизионе чемпионата Австрии.

Вьюнник подписал контракт с австрийским клубом «Грацер» (ГАК) на правах аренды до конца сезона 2022/23.

Осенью Богдан играл за «Цюрих» (14 матчей, без забитых голов, 1 ассист), но зимой покинул швейцарский клуб.