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  4. Воспитанник Шахтера отметился дебютным ассистом за Цюрих
Украина. Премьер лига
15 августа 2022, 08:39 |
541
0

Воспитанник Шахтера отметился дебютным ассистом за Цюрих

Богдан Вюнник помог сравнять счет своей команде

15 августа 2022, 08:39 |
541
0
Воспитанник Шахтера отметился дебютным ассистом за Цюрих
Instagram. Богдан Вьюнник

Украинский футболист Богдан Вьюнник отметилмя дебютным ассистом за «Цюрих» в пятом туре швейцарской Суперлиги. 

Суперлига. 5-й тур. Винтертур

«Винтентур» – «Цюрих» – 1:1

Голы: Франсиско Родригес, 73 – Фабиан Ронер, 85

Богдан Вьюнник вышел на замену во втором тайме оформил результативный пас на 85-й минуте.

Отметим, что Богдан принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за швейцарский клуб на правах аренды.

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Источник Sport.ua
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