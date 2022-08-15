Воспитанник Шахтера отметился дебютным ассистом за Цюрих

Украинский футболист Богдан Вьюнник отметилмя дебютным ассистом за «Цюрих» в пятом туре швейцарской Суперлиги.

Суперлига. 5-й тур. Винтертур

«Винтентур» – «Цюрих» – 1:1

Голы: Франсиско Родригес, 73 – Фабиан Ронер, 85

Богдан Вьюнник вышел на замену во втором тайме оформил результативный пас на 85-й минуте.

Отметим, что Богдан принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за швейцарский клуб на правах аренды.