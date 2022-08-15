Украина. Премьер лига15 августа 2022, 08:39 |
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Воспитанник Шахтера отметился дебютным ассистом за Цюрих
Богдан Вюнник помог сравнять счет своей команде
15 августа 2022, 08:39 |
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Украинский футболист Богдан Вьюнник отметилмя дебютным ассистом за «Цюрих» в пятом туре швейцарской Суперлиги.
Суперлига. 5-й тур. Винтертур
«Винтентур» – «Цюрих» – 1:1
Голы: Франсиско Родригес, 73 – Фабиан Ронер, 85
Богдан Вьюнник вышел на замену во втором тайме оформил результативный пас на 85-й минуте.
Отметим, что Богдан принадлежит донецкому «Шахтеру» и выступает за швейцарский клуб на правах аренды.
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