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  4. Исторические 7:0. Матч на «Энфилде» обновил рекорды Ливерпуля и МЮ
Англия
05 марта 2023, 21:46 | Обновлено 05 марта 2023, 21:50
1312
1

Исторические 7:0. Матч на «Энфилде» обновил рекорды Ливерпуля и МЮ

Команды выяснили отношения в 26-м туре АПЛ

05 марта 2023, 21:46 | Обновлено 05 марта 2023, 21:50
1312
1
Исторические 7:0. Матч на «Энфилде» обновил рекорды Ливерпуля и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» добился разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» – 7:0.

Данный выигрыш стал самым крупным для мерсисайдцев в их встречах с «красными дьяволами» в своей истории. Предыдущее достижение «Ливерпуля» было датировано 1895 годом, когда встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу «красных».

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, потерпел самое крупное поражение в АПЛ в истории. До образования лиги в 1992 году «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом проигрывал «Вулверхэмптону» в 1931 году, «Астон Вилле» – в 1930-м, а также «Блэкберну» – в 1926-м.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает третье место, имея 49 очков после 25-ти матчей. «Ливерпуль» на пятой позиции, набрав 42 очка. Лидирует «Арсенал», в которого 63 пункта.

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Источник Sport.ua
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Как же удачно вышла недавно статья про МЮ и прогресс бывшего игрока шахтера Фреда! Прям как знали про влёт 7:0 от Ливера 
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