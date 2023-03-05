Исторические 7:0. Матч на «Энфилде» обновил рекорды Ливерпуля и МЮ
Команды выяснили отношения в 26-м туре АПЛ
В воскресенье, 5 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся поединок 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» добился разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» – 7:0.
Данный выигрыш стал самым крупным для мерсисайдцев в их встречах с «красными дьяволами» в своей истории. Предыдущее достижение «Ливерпуля» было датировано 1895 годом, когда встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу «красных».
«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, потерпел самое крупное поражение в АПЛ в истории. До образования лиги в 1992 году «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом проигрывал «Вулверхэмптону» в 1931 году, «Астон Вилле» – в 1930-м, а также «Блэкберну» – в 1926-м.
«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает третье место, имея 49 очков после 25-ти матчей. «Ливерпуль» на пятой позиции, набрав 42 очка. Лидирует «Арсенал», в которого 63 пункта.
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