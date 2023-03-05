Ключевой защитник Шахтера может пропустить матч ЛЕ против Фейеноорда

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды:

«Отсутствует только Николай Матвиенко, у которого 4 или 5 дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к «Фейеноорду». Такое иногда случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум.

Дмитрий Крыськив успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Марьяне Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтером» и нидерландским «Фейеноордом» состоится 9 марта в Варшаве.