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Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 20:55 | Обновлено 05 марта 2023, 21:38
1947
0

Ключевой защитник Шахтера может пропустить матч ЛЕ против Фейеноорда

Главный тренер Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды

05 марта 2023, 20:55 | Обновлено 05 марта 2023, 21:38
1947
0
Ключевой защитник Шахтера может пропустить матч ЛЕ против Фейеноорда
ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды:

«Отсутствует только Николай Матвиенко, у которого 4 или 5 дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к «Фейеноорду». Такое иногда случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум.

Дмитрий Крыськив успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Марьяне Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтером» и нидерландским «Фейеноордом» состоится 9 марта в Варшаве.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Шахтер травма Николай Матвиенко Шахтер - Фейеноорд Фейеноорд Лига Европы Дмитрий Крыськив Марьян Швед болезнь
Источник ФК Шахтер Донецк
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