Ключевой защитник Шахтера может пропустить матч ЛЕ против Фейеноорда
Главный тренер Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды
Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о ситуации в лазарете команды:
«Отсутствует только Николай Матвиенко, у которого 4 или 5 дней температура. Это еще одна проблема в обороне, ведь мы не знаем, готов ли он к «Фейеноорду». Такое иногда случается, но мы должны быть сплоченными, чтобы первый матч сыграть на максимум.
Дмитрий Крыськив успел полностью восстановиться и дважды полноценно потренироваться, что не скажешь о Марьяне Шведе. Марьян тоже восстановился, но он дважды тренировался только в легком режиме. Меня радует, что понемногу все восстанавливаются».
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Шахтером» и нидерландским «Фейеноордом» состоится 9 марта в Варшаве.
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