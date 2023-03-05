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  4. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Быстрый гол помог нам сделать счет 7:0»
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 20:39 | Обновлено 05 марта 2023, 20:50
314
0

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Быстрый гол помог нам сделать счет 7:0»

Защитник «Шахтера» – о победе над «Металлистом 1925»

05 марта 2023, 20:39 | Обновлено 05 марта 2023, 20:50
314
0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Быстрый гол помог нам сделать счет 7:0»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Михайличенко

Игрок обороны донецкого «Шахтера» Богдана Михайличенко прокомментировал победную игру с «Металлистом 1925» (7:0) в 16-м туре УПЛ и рассказал об ожиданиях встречи с «Фейенордом» в плей-офф Лиги Европы.

– Что поспособствовало разгромной победе сегодня: хороший разбор соперника, быстрый первый гол или что-нибудь другое?

– Думаю, ранний гол, потому что очень важно забивать первыми и быстро: сразу меняется вся игра – соперник теряет уверенность, а нам легче играть. Так что быстрый гол помог нам сделать счет 7:0.

– На 13-й минуте ты отличился голом, причем соперники накрывали твою левую ногу, а ты забил правой. Ожидал ли сам от себя такого?

– Прошла хорошая комбинация: отдал Траоре, он отыграл в стенку, а я одним касанием принял мяч и забил.

– Чувствовали ли сегодня свое полное преимущество?

– Да, ведь еще в первом тайме забили четыре гола, и игра фактически была сделана.

– Впереди – первая встреча с «Фейенордом», которую ты, к сожалению, пропускаешь. Трудно отдавать себе отчет, что в таком важном матче не можешь помочь команде?

– Считаю, есть много футболистов, поэтому это не будет такой большой проблемой – ребята выйдут, ничего не изменится в игре.

– Что скажешь о будущем сопернике в Лиге Европы?

– «Фейеноорд» – это хорошая команда. Увидим, что будет в первой игре в Варшаве.

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Богдан Михайличенко Шахтер Донецк Металлист 1925 - Шахтер Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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