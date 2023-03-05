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Чемпионат Германии
Байер
05.03.2023 16:30 – FT 4 : 1
Герта
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Германия
05 марта 2023, 20:20 | Обновлено 05 марта 2023, 20:36
76
0

Байер разорвал Герту, Вольфсбург поделил очки с Вольфсбургом

Сыграны заключительные матчи 23-го тура Бундеслиги

05 марта 2023, 20:20 | Обновлено 05 марта 2023, 20:36
76
0
Байер разорвал Герту, Вольфсбург поделил очки с Вольфсбургом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, состоялись два последних поединка 23-го тура чемпионата Германии.

«Байер» в Леверкузене принял берлинскую «Герту» и большого гостеприимства ей не оказал – 4:1.

В другой встрече «Вольфсбург» и «Айнтрахт» из Франкфурта забили на двоих четыре гола, но сильнейшего не определили – ничья 2:2

В таблице немецкого чемпионата лидируют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, у которых по 49 очков. У «Айнтрахта» 6-я позиция (39 пунктов), «Вольфсбург» занимает 8-е место (34 очка), «Байер» 9-е (31 пункт), у «Герты» 14-я строчка (20 очков).

Чемпионат Германии. 23-й тур

«Байер» – «Герта» – 4:1

Голы: Азмун, 12 (1:0). Фримпонг, 21 (2:0). Диаби, 60 (3:0). Лукебакио, 67 пенальти (3:1). Адли, 73 (4:1).

«Вольфсбург» – «Айнтрахт» – 2:2

Голы: Мармуш, 10 (1:0). Коло Муани, 22 (1:1). Н’Дика, 26 (1:2). Герхардт, 43 (2:2).

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Адли (Байер).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Доди Лукебакио (Герта).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Байер).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Герта Вольфсбург Айнтрахт Франкфурт
Источник Sport.ua
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