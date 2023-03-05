Байер разорвал Герту, Вольфсбург поделил очки с Вольфсбургом

В воскресенье, 5 марта, состоялись два последних поединка 23-го тура чемпионата Германии.

«Байер» в Леверкузене принял берлинскую «Герту» и большого гостеприимства ей не оказал – 4:1.

В другой встрече «Вольфсбург» и «Айнтрахт» из Франкфурта забили на двоих четыре гола, но сильнейшего не определили – ничья 2:2

В таблице немецкого чемпионата лидируют «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, у которых по 49 очков. У «Айнтрахта» 6-я позиция (39 пунктов), «Вольфсбург» занимает 8-е место (34 очка), «Байер» 9-е (31 пункт), у «Герты» 14-я строчка (20 очков).

Чемпионат Германии. 23-й тур

«Байер» – «Герта» – 4:1

Голы: Азмун, 12 (1:0). Фримпонг, 21 (2:0). Диаби, 60 (3:0). Лукебакио, 67 пенальти (3:1). Адли, 73 (4:1).

«Вольфсбург» – «Айнтрахт» – 2:2

Голы: Мармуш, 10 (1:0). Коло Муани, 22 (1:1). Н’Дика, 26 (1:2). Герхардт, 43 (2:2).