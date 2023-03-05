1500+ минут молчания. Беседин не забил, теперь Кармиотиссе

Украинцы Артем Беседин и Роман Безус приняли участие в поединке «Омонии» с командой «Кармиотисса» в 26-м туре чемпионата Кипра.

Встреча завершилась волевой победой «Омонии» - 2:1. Впрочем, перелома в игре команда из Никосии добилась уже после того, как Беседин и Безус поле покинули. Их на 66-й минуте заменили соответственно Какулис и Папулис.

Противостоял «Омонии» клуб, который имеет расшисткие корни. Тренирует его экс-игрок сборной рф Кержаков, а президентом «Кармиотиссы» является некто дмитрий пунин.

Беседин, покинув поле в игре с «Кармиотиссой» без гола, продлил свою серию без голов в нынешнем сезоне до 26 игр. Артем преодолел отметку в 1500 минут без забитых мячей в текущей кампании – он молчит уже 1518 минут. В его активе только два ассиста – по одному за «Динамо» Киев и «Омонию».

В таблице чемпионата Кипра «Омония» после победы над «Кармиотиссой» занимает 5-е место, имея 41 очко.