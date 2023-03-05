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05 марта 2023, 19:48 | Обновлено 05 марта 2023, 20:13
1183
4

1500+ минут молчания. Беседин не забил, теперь Кармиотиссе

Украинский нападающий провел очередной «сухой» матч за «Омонию»

05 марта 2023, 19:48 | Обновлено 05 марта 2023, 20:13
1183
4
1500+ минут молчания. Беседин не забил, теперь Кармиотиссе
ФК Омония. Артем Беседин

Украинцы Артем Беседин и Роман Безус приняли участие в поединке «Омонии» с командой «Кармиотисса» в 26-м туре чемпионата Кипра.

Встреча завершилась волевой победой «Омонии» - 2:1. Впрочем, перелома в игре команда из Никосии добилась уже после того, как Беседин и Безус поле покинули. Их на 66-й минуте заменили соответственно Какулис и Папулис.

Противостоял «Омонии» клуб, который имеет расшисткие корни. Тренирует его экс-игрок сборной рф Кержаков, а президентом «Кармиотиссы» является некто дмитрий пунин.

Беседин, покинув поле в игре с «Кармиотиссой» без гола, продлил свою серию без голов в нынешнем сезоне до 26 игр. Артем преодолел отметку в 1500 минут без забитых мячей в текущей кампании – он молчит уже 1518 минут. В его активе только два ассиста – по одному за «Динамо» Киев и «Омонию».

В таблице чемпионата Кипра «Омония» после победы над «Кармиотиссой» занимает 5-е место, имея 41 очко.

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чемпионат Кипра по футболу Артем Беседин Роман Безус Омония Кармиотисса Полемидион
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Лина Битюкова
Легенде не нужно забивать голы!!! Он и так силён 
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+3
pmelnik7788
Зрівняли Бєсєдіна та Безуса з Какулісом та Папулісом))) Так це ж зовсім другий рівень!!  Я плачу)
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+1
UFC
Не у того игока, в Омонии, фамилия Какулис
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0
umnuy2
уже и не смешно как-то....та не гоню я-ещё как смешно ....ему нужно в защитники перейти так быстрее забьёт
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0
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