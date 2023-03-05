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  4. Тренер Руха: В первом тайме могли забивать еще 2-3 мяча и решать все задачи
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 18:25 |
340
0

Тренер Руха: В первом тайме могли забивать еще 2-3 мяча и решать все задачи

Виталий Пономарев – о победе над «Металлистом»

05 марта 2023, 18:25 |
340
0
Тренер Руха: В первом тайме могли забивать еще 2-3 мяча и решать все задачи
ФК Рух. Виталий Пономарев

Ассистент главного тренера львовского «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал победу над харьковским «Металлистом» (2:1) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

– Был сложный матч. Первый матч чемпионата после возобновления. Первые матчи всегда сложные. Спасибо ребятам в первую очередь за самоотдачу, за то, что смогли переломить ход игры и победить в матче.

– Сегодня «Металлист» вас чем-то удивил? Знали, наверное, что в составе соперника будет много новичков… Были ли готовы к такому варианту состава и модели игры соперника?
– Мы очень хорошо разбирали «Металлист», планировали разные варианты игры против этого соперника. Приблизительно понимали, кто будет играть.

– Как считаете, какой главный фактор помог вам сегодня победить?
– Сегодня в первом тайме могли забивать еще два-три мяча и решать все задачи. Не удалось, поэтому думаю нам помог характер, если учитывать, что это был первый матч в чемпионате.

– Первый тайм был образцовым в исполнении «Руха» – создали очень много моментов. Чего не хватило, чтобы реализовать эти моменты?
– Нельзя сказать, что образцовый… Да, было много голевых моментов, но подводила реализация, индивидуальное мастерство.

– Во втором тайме соперник стал действовать более агрессивно, сравнял счет. Вы стали производить замены. Насколько они повлияли?
– Ну, с заменами угадали, поскольку Карабин вышел и забил гол.

– «Рух» не мог сегодня задействовать Довгого. Многим игрокам из U19, которых ждали в основе, сегодня тоже дали отдохнуть…
– Да, был сложный матч во вторник в Милане. Был сложный путь. Ребята были утомлены и истощены психологически. Потому мы дали возможность сегодня сыграть более опытным игрокам, - сказал тренер.

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Леонид Кучук чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Рух Львов Металлист - Рух
Источник UA-Football
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