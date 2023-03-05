Олег ГОЛОДЮК: «Мы на разных полюсах находимся с Шахтером»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился эмоциями от поединка 16-го УПЛ с «Шахтером» (0:7).

– Говорить особенно нечего... Вы все видели своими глазами, счет на табло. Мы пока на разных полюсах находимся с «Шахтером». Где-то, наверное, наша вина в этой игре. Полностью берем вину за результат на себя.

– Какая ситуация с травмированными, помогут ли они в матчах против «Черноморца» и «Ворсклы»?

– Мы надеемся, что в ближайшие дни они присоединятся. Но это не причина сегодняшнего поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы доверяем, они полноценные игроки клуба. Не в травмированных сегодня была причина.