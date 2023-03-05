Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ГОЛОДЮК: «Мы на разных полюсах находимся с Шахтером»
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 18:33 | Обновлено 05 марта 2023, 18:56
789
0

Олег ГОЛОДЮК: «Мы на разных полюсах находимся с Шахтером»

Тренер «Металлиста 1925» – о матче с «Шахтером»

05 марта 2023, 18:33 | Обновлено 05 марта 2023, 18:56
789
0
Олег ГОЛОДЮК: «Мы на разных полюсах находимся с Шахтером»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк поделился эмоциями от поединка 16-го УПЛ с «Шахтером» (0:7).

– Говорить особенно нечего... Вы все видели своими глазами, счет на табло. Мы пока на разных полюсах находимся с «Шахтером». Где-то, наверное, наша вина в этой игре. Полностью берем вину за результат на себя.

– Какая ситуация с травмированными, помогут ли они в матчах против «Черноморца» и «Ворсклы»?

– Мы надеемся, что в ближайшие дни они присоединятся. Но это не причина сегодняшнего поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы доверяем, они полноценные игроки клуба. Не в травмированных сегодня была причина.

По теме:
Перица ОГНЕНОВИЧ: «С Рухом нам многое не удалось из того, что мы умеем»
Тренер Руха: В первом тайме могли забивать еще 2-3 мяча и решать все задачи
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Это был матч, о котором мечтает каждый тренер»
Олег Голодюк Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Футбол | 05 марта 2023, 10:00 9
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова
Удостоенный сравнения с Пеле: 5 индивидуальных вершин Владимира Бессонова

Вспоминаем индивидуальные достижения легенды «Динамо»

Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Футбол | 04 марта 2023, 18:55 56
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
Бокс | 05.03.2023, 09:10
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ФОТО. Ломаченко сфотографировался с российским чемпионом UFC
ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль
Футбол | 05.03.2023, 15:25
ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль
ВИДЕО. Первая победа Челси, рекорд Мбаппе, ставим на Ливерпуль
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Олимпийские игры | 05.03.2023, 10:49
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Африка поддержала возвращение спортсменов из рф и рб к соревнованиям
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 76
Футбол
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 12
Бокс
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
04.03.2023, 04:55 1
Футбол
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле
05.03.2023, 10:24 8
Другие виды
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
05.03.2023, 04:30 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности