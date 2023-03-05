WTA05 марта 2023, 08:26 |
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ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила
Украинская теннисистка впервые в карьере одержала победу в поединке 1/2 финала
05 марта 2023, 08:26 |
1291
0
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.
В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине украинка в двух сетах выиграла у американки Даниэль Коллинс.
В матче за титул Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой, с которой ранее играла 5 раз, добыв три победы. Ранее Марта ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).
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