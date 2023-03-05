ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.

В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине украинка в двух сетах выиграла у американки Даниэль Коллинс.

В матче за титул Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой, с которой ранее играла 5 раз, добыв три победы. Ранее Марта ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).