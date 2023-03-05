Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила
WTA
05 марта 2023, 08:26 |
1291
0

ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила

Украинская теннисистка впервые в карьере одержала победу в поединке 1/2 финала

05 марта 2023, 08:26 |
1291
0
ВИДЕО. Как Марта Костюк в первый финал турнира WTA выходила
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал на уровне WTA.

В полуфинале хардового турнира серии WTA 250 в Остине украинка в двух сетах выиграла у американки Даниэль Коллинс.

В матче за титул Костюк сыграет против россиянки Варвары Грачевой, с которой ранее играла 5 раз, добыв три победы. Ранее Марта ни разу не выигрывала в полуфиналах на турнирах WTA (три поражения и одно снятие до матча).

По теме:
Киченок не смогла выйти в финал на турнире в США
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Марта Костюк Даниэль Коллинс WTA Остин видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Футбол | 04 марта 2023, 18:55 53
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Футбол | 04 марта 2023, 19:01 22
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте

Между лидерами чемпионата 5 очков

Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04.03.2023, 19:51
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Пятая ракетка мира идет за трофеем в Мексике. Помешать ей может хорватка
Теннис | 05.03.2023, 04:25
Пятая ракетка мира идет за трофеем в Мексике. Помешать ей может хорватка
Пятая ракетка мира идет за трофеем в Мексике. Помешать ей может хорватка
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Футбол | 05.03.2023, 09:22
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34 3
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
04.03.2023, 08:14 2
Футбол
Камбосос рассказал, почему переговоры о бое Хейни – Ломаченко затянулись
Камбосос рассказал, почему переговоры о бое Хейни – Ломаченко затянулись
03.03.2023, 10:35
Бокс
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA
05.03.2023, 00:06 24
Теннис
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
04.03.2023, 20:26
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
04.03.2023, 17:35 74
Футбол
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
03.03.2023, 21:00 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности