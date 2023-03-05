ВИДЕО. Монца вернулась в топ-10 Серии А, Милан уступил Фиорентине
Состоялись 3 матча 25-го тура чемпионата Италии по футболу
В субботу, 4 марта, состоялись 3 матча 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Центральный поединок «Фиорентина» – «Милан» завершился победой «фиалок» со счетом 2:1.
«Монца» у себя на поле обыграла «Эмполи» и вернулась в топ-10 в таблице Серии А. «Аталанта» и «Удинезе» расписали мировую 0:0.
Чемпионат Италии по футболу. 25-й тур. 4 марта
Монца – Эмполи – 2:1
Голы: Чурриа, 19, Иццо, 67 – Сатриано, 51
Аталанта – Удинезе – 0:0
Фиорентина – Милан – 2:1
Голы: Гонсалес, 49, Йович, 87 – Эрнандес, 90+5
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