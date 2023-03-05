ВИДЕО. Монца вернулась в топ-10 Серии А, Милан уступил Фиорентине

В субботу, 4 марта, состоялись 3 матча 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Центральный поединок «Фиорентина» – «Милан» завершился победой «фиалок» со счетом 2:1.

«Монца» у себя на поле обыграла «Эмполи» и вернулась в топ-10 в таблице Серии А. «Аталанта» и «Удинезе» расписали мировую 0:0.

Чемпионат Италии по футболу. 25-й тур. 4 марта

Монца – Эмполи – 2:1

Голы: Чурриа, 19, Иццо, 67 – Сатриано, 51

Аталанта – Удинезе – 0:0

Фиорентина – Милан – 2:1

Голы: Гонсалес, 49, Йович, 87 – Эрнандес, 90+5