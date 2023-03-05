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WTA
05 марта 2023, 04:30 | Обновлено 05 марта 2023, 04:41
173
0

Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой

Варвара Грачева обыграла американку украинского происхождения

05 марта 2023, 04:30 | Обновлено 05 марта 2023, 04:41
173
0
Костюк в своем первом финале на уровне WTA сыграет с россиянкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Варвара Грачева

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 52) узнала соперницу финале хардового турнира серии WTA 250 в Остине (США).

Ею стала россиянка Варвара Грачева, которая в полуфинале соревнований в трех сетах обыграла Кэти Волынец (США, WTA 92). Интересно, что Волынец имеет украинские корни.

Для Марты это будет первый финал на уровне WTA. Ранее она в двух партиях выиграла у Даниэль Коллинс из США.

Марта и Варвава пять раз играли между собой. Сейчас счет 3:2 в пользу украинки.

WTA 250 Остин. Хард. Полуфинал

Варвара Грачева – Кэти Волынец (США) – 6;4, 5:7, 6:4

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Марта Костюк Варвара Грачева Кэти Волынец WTA Остин
Источник Sport.ua
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