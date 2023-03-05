Англия05 марта 2023, 04:10 |
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Брайтон – Вест Хэм – 4:0. Чайки Де Дзерби наказали железных. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ
05 марта 2023, 04:10 |
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В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Де Дзерби.
Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур. 4 марта
Брайтон – Вест Хэм – 4:0
Голы: Макаллистер, 18, Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Джоэл Велтман (Брайтон).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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