В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Де Дзерби.

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур. 4 марта

Брайтон – Вест Хэм – 4:0

Голы: Макаллистер, 18, Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89