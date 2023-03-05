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Чемпионат Англии
Брайтон
04.03.2023 17:00 – FT 4 : 0
Вест Хэм
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Англия
05 марта 2023, 04:10 |
19
0

Брайтон – Вест Хэм – 4:0. Чайки Де Дзерби наказали железных. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ

05 марта 2023, 04:10 |
19
0
Брайтон – Вест Хэм – 4:0. Чайки Де Дзерби наказали железных. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Брайтоном» и «Вест Хэмом». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Де Дзерби.

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур. 4 марта

Брайтон – Вест Хэм – 4:0

Голы: Макаллистер, 18, Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Джоэл Велтман (Брайтон).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Брайтон).
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Брайтон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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