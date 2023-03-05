Украинка обыграла сестер-американок и сыграет два финала за один день в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вместе со своей напарницей Софией Джонсон (Великобритания) вышла в финал парного разряда на хардовом турнире серии ITF W25 в Спринге (США).

В полуфинале соревнований Юлия и София обыграла сестер-американок Аллуру Замаррипу и Марибеллу Замаррипу в трех сетах.

ITF W25 Спринг. Пары. Хард. Финал

София Джонсон (Великобритания) / Юлия Стародубцева (Украина) – Аллура Замаррипа (США) / Марибелла Замаррипа (США) – 6:2, 4:6, [10:4]

Интересно, что американский тандем является вторым сеяным на этом турнире. Перед началом поединка именно он считался фаворитом встречи.

В финале соревнований Юлия и София сыграют с Марией Матеас и Клерви Нгуну.

Стародубцева, помимо финала в парном разряде, сыграет также и в финале в одиночном разряде. Оба финала будут для нее первыми в разных разрядах.