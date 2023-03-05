Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли 2-й гол в MLS? Кривцов – в старте Интера на матч с Филадельфией
Другие новости
05 марта 2023, 02:05 |
45
0

Будет ли 2-й гол в MLS? Кривцов – в старте Интера на матч с Филадельфией

Поединок состоится 5 февраля в 2:30 по Киеву

05 марта 2023, 02:05 |
45
0
Будет ли 2-й гол в MLS? Кривцов – в старте Интера на матч с Филадельфией
Twitter

В ночь с 4 на 5 марта состоится матч регулярного сезона MLS между «Интером» из Майами и «Филадельфией Юнион».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.

Украинский центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов попал в стартовый состав команды.

В прошлом поединке он дебютировал в MLS и сразу же забил гол.

По теме:
Зинченко – в основе Арсенала на матч с Борнмутом
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
В третий раз подряд. Цыганков в старте Жироны на игру с Хетафе
Сергей Кривцов Интер Майами Филадельфия Юнион стартовые составы MLS
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи
Футбол | 05 марта 2023, 00:05 0
Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи
Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи

Уверенная победа мадридской команды

Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Футбол | 04 марта 2023, 20:50 0
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча

Лондонцы проигрывали 0:2, но одержали победу

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Футбол | 04.03.2023, 19:01
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Антон ЦАРЕНКО: «Теперь Динамо должно показать себя в матче с Днепром-1»
Футбол | 04.03.2023, 21:11
Антон ЦАРЕНКО: «Теперь Динамо должно показать себя в матче с Днепром-1»
Антон ЦАРЕНКО: «Теперь Динамо должно показать себя в матче с Днепром-1»
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Футбол | 04.03.2023, 06:34
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 11
Футбол
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 53
Футбол
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
«Бои в Бахмуте и вокруг него». В город приехал генерал Сырский
03.03.2023, 16:11
Война
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 106
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Промоутер: «Ломаченко уже постарел, Хейни слишком молодой и быстрый»
Промоутер: «Ломаченко уже постарел, Хейни слишком молодой и быстрый»
03.03.2023, 15:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности