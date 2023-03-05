Будет ли 2-й гол в MLS? Кривцов – в старте Интера на матч с Филадельфией

В ночь с 4 на 5 марта состоится матч регулярного сезона MLS между «Интером» из Майами и «Филадельфией Юнион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.

Украинский центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов попал в стартовый состав команды.

В прошлом поединке он дебютировал в MLS и сразу же забил гол.