Другие новости05 марта 2023, 02:05 |
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Будет ли 2-й гол в MLS? Кривцов – в старте Интера на матч с Филадельфией
Поединок состоится 5 февраля в 2:30 по Киеву
05 марта 2023, 02:05 |
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В ночь с 4 на 5 марта состоится матч регулярного сезона MLS между «Интером» из Майами и «Филадельфией Юнион».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.
Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.
Украинский центральный защитник «Интера» Сергей Кривцов попал в стартовый состав команды.
В прошлом поединке он дебютировал в MLS и сразу же забил гол.
Tonight’s Starting XI vs Philadelphia Union 👏#MIAvPHI | 7:30PM pic.twitter.com/p6RmmsoXhu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 4, 2023
Same lineup, different gameday.— PhilaUnion (@PhilaUnion) March 4, 2023
📝👉 https://t.co/JsXap1a7rx#StartingXI | #MIAvPHI | #DOOP | @MLS pic.twitter.com/v3FzS9tKaf
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