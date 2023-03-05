Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи
Уверенная победа мадридской команды
В матче чемпионата Испании с неожиданным счетом 6:1 завершился матч между «Атлетико» и «Севильей». Мадридская команда добилась уверенной победы благодаря Мемфису Депаю и Альваро Морате.
Оба форварда забили по два гола, плюс по голу оформили Гризманн и Карраско.
«Атлетико» вышел на 3-е место с отставанием от «Реала» в 7 очков. А вот «Севилья» всего в одном пункте от зоны вылета.
Чемпионат Испании. 24-й тур
Атлетико - Севилья 6:1
Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90 - Эн-Йенуси, 39
Удален: Гуйе, 81
Альмерия - Вильярреал 0:2
Голы: Морено, 76, Моралес, 88
Мальорка - Эльче 0:1
Гол: Бойе, 88
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