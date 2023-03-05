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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
04.03.2023 22:00 – FT 6 : 1
Севилья
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Испания
05 марта 2023, 00:05 |
144
0

Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи

Уверенная победа мадридской команды

05 марта 2023, 00:05 |
144
0
Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании с неожиданным счетом 6:1 завершился матч между «Атлетико» и «Севильей». Мадридская команда добилась уверенной победы благодаря Мемфису Депаю и Альваро Морате.

Оба форварда забили по два гола, плюс по голу оформили Гризманн и Карраско.

«Атлетико» вышел на 3-е место с отставанием от «Реала» в 7 очков. А вот «Севилья» всего в одном пункте от зоны вылета.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Атлетико - Севилья 6:1
Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90 - Эн-Йенуси, 39

Удален: Гуйе, 81

Альмерия - Вильярреал 0:2
Голы: Морено, 76, Моралес, 88

Мальорка - Эльче 0:1
Гол: Бойе, 88

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Источник Sport.ua
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