Дубли Депая и Мораты. Атлетико оформил 6 голов в ворота Севильи

В матче чемпионата Испании с неожиданным счетом 6:1 завершился матч между «Атлетико» и «Севильей». Мадридская команда добилась уверенной победы благодаря Мемфису Депаю и Альваро Морате.

Оба форварда забили по два гола, плюс по голу оформили Гризманн и Карраско.

«Атлетико» вышел на 3-е место с отставанием от «Реала» в 7 очков. А вот «Севилья» всего в одном пункте от зоны вылета.

Чемпионат Испании. 24-й тур

Атлетико - Севилья 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90 - Эн-Йенуси, 39

Удален: Гуйе, 81

Альмерия - Вильярреал 0:2

Голы: Морено, 76, Моралес, 88

Мальорка - Эльче 0:1

Гол: Бойе, 88