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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:45 | Обновлено 04 марта 2023, 21:46
159
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер

Во Львове состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 21:45 | Обновлено 04 марта 2023, 21:46
159
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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