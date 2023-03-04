Украина. Премьер лига04 марта 2023, 21:45 | Обновлено 04 марта 2023, 21:46
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
Во Львове состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги
04 марта 2023, 21:45 | Обновлено 04 марта 2023, 21:46
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В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16 тура украинской Премьер-лиги, в котором харьковский «Металлист 1925» сыграет против донецкого «Шахтера».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+ и платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.
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