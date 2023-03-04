В матче с Ингульцом за Динамо дебютировали в УПЛ три игрока
Антон Царенко стал первым футболистом 2004 г. р., сыгравшим за киевлян в чемпионатах Украины
В матче с «Ингульцом» (0:2) впервые сыграли за «Динамо» в чемпионатах Украины сразу три игрока. Это 19-летние Максим Дячук и Назар Волошин, а также на год их младший Антон Царенко. При этом Волошин и Дячук стали первыми футболистами 2003 г. р, выступавшими за киевлян в УПЛ, а Царенко - первым 2004 г. р.
Любопытно, что ни один игрок, родившийся в 2001-м, пока не был задействован бело-синими в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Футболисты «Динамо» 1994-2004 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ
|
Г. р.
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Дмитрий ХЛЕБАС
|
17.11.2012
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
1995
|
Игорь ХАРАТИН
|
18.05.2014
|
Заря (д)
|
3:1
|
1996
|
Артем БЕСЕДИН
|
11.03.2016
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
1997
|
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|
24.05.2015
|
Карпаты (г)
|
1:0
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
18.11.2017
|
Звезда (г)
|
2:0
|
1999
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
20.08.2017
|
Сталь Км (д)
|
4:1
|
2000
|
Владислав СУПРЯГА
|
25.08.2018
|
Черноморец (г)
|
1:1
|
2002
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
11.09.2020
|
Десна (д)
|
0:0
|
2003
|
Назар ВОЛОШИН
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
|
|
Максим ДЯЧУК
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
|
2004
|
Антон ЦАРЕНКО
|
04.03.2023
|
Ингулец (д)
|
0:2
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