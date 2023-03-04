В матче с Ингульцом за Динамо дебютировали в УПЛ три игрока

В матче с «Ингульцом» (0:2) впервые сыграли за «Динамо» в чемпионатах Украины сразу три игрока. Это 19-летние Максим Дячук и Назар Волошин, а также на год их младший Антон Царенко. При этом Волошин и Дячук стали первыми футболистами 2003 г. р, выступавшими за киевлян в УПЛ, а Царенко - первым 2004 г. р.

Любопытно, что ни один игрок, родившийся в 2001-м, пока не был задействован бело-синими в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты «Динамо» 1994-2004 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ