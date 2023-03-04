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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:18 | Обновлено 04 марта 2023, 21:24
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В матче с Ингульцом за Динамо дебютировали в УПЛ три игрока

Антон Царенко стал первым футболистом 2004 г. р., сыгравшим за киевлян в чемпионатах Украины

04 марта 2023, 21:18 | Обновлено 04 марта 2023, 21:24
433
0
В матче с Ингульцом за Динамо дебютировали в УПЛ три игрока
ФК Динамо. Антон Царенко

В матче с «Ингульцом» (0:2) впервые сыграли за «Динамо» в чемпионатах Украины сразу три игрока. Это 19-летние Максим Дячук и Назар Волошин, а также на год их младший Антон Царенко. При этом Волошин и Дячук стали первыми футболистами 2003 г. р, выступавшими за киевлян в УПЛ, а Царенко - первым 2004 г. р.

Любопытно, что ни один игрок, родившийся в 2001-м, пока не был задействован бело-синими в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Футболисты «Динамо» 1994-2004 г. р., первыми сыгравшими в УПЛ

Г. р.

Игрок

Дата

Соперник

Счет

1994

Дмитрий ХЛЕБАС

17.11.2012

Металлург Д (г)

0:1

1995

Игорь ХАРАТИН

18.05.2014

Заря (д)

3:1

1996

Артем БЕСЕДИН

11.03.2016

Карпаты (г)

2:1

1997

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2015

Карпаты (г)

1:0

1998

Николай ШАПАРЕНКО

18.11.2017

Звезда (г)

2:0

1999

Виталий МИКОЛЕНКО

20.08.2017

Сталь Км (д)

4:1

2000

Владислав СУПРЯГА

25.08.2018

Черноморец (г)

1:1

2002

Илья ЗАБАРНЫЙ

11.09.2020

Десна (д)

0:0

2003

Назар ВОЛОШИН

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

Максим ДЯЧУК

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

2004

Антон ЦАРЕНКО

04.03.2023

Ингулец (д)

0:2

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Источник Sport.ua
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