Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
В Бундеслиге два лидера
Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Штутгарт со счетом 2:1 и не отпустила в отрыв Боруссию Дортмунд, которая после своей победы вышла в лидеры.
У обоих претендентов на титул по 49 очков. На 5 пунктов меньше у Униона, который сыграл вничью.
Чемпионат Германии. 23-й тур
Штутгарт - Бавария 1:2
Голы: Переа, 88 - де Лигт, 39, Чупо-Мотинг, 62
Унион Берлин - Кельн 0:0
Майнц - Хоффенхайм 1:0
Гол: Мартинс, 33
Боруссия М - Фрайбург 0:0
Аугсбург - Вердер 2:1
Голы: Белхо, 6, Майер, 35 - Стаг, 16
Бохум - Шальке 0:2
Голы: Риманн, 45 (в свои ворота), 79 Батлер, 79
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