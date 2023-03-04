Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки

Бавария в матче чемпионата Германии обыграла Штутгарт со счетом 2:1 и не отпустила в отрыв Боруссию Дортмунд, которая после своей победы вышла в лидеры.

У обоих претендентов на титул по 49 очков. На 5 пунктов меньше у Униона, который сыграл вничью.

Чемпионат Германии. 23-й тур

Штутгарт - Бавария 1:2

Голы: Переа, 88 - де Лигт, 39, Чупо-Мотинг, 62

Унион Берлин - Кельн 0:0

Майнц - Хоффенхайм 1:0

Гол: Мартинс, 33

Боруссия М - Фрайбург 0:0

Аугсбург - Вердер 2:1

Голы: Белхо, 6, Майер, 35 - Стаг, 16

Бохум - Шальке 0:2

Голы: Риманн, 45 (в свои ворота), 79 Батлер, 79