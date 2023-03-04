Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес переписал таблицу личных антирекордов
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 20:48 | Обновлено 04 марта 2023, 20:54
377
1

Верес переписал таблицу личных антирекордов

Подопечные Юрия Вирта потерпели 5-е поражение подряд

04 марта 2023, 20:48 | Обновлено 04 марта 2023, 20:54
377
1
Верес переписал таблицу личных антирекордов
ФК Верес

«Верес», уступив в родных стенах «Черноморцу» (1:3), основательно переписал таблицу личных антирекордов. Во-первых, ровенчане 5-й раз подряд проиграли на своем поле. Во-вторых, продлили домашнюю серию без побед до 8 игр (=2-6). В-третьих, пропустили в общем 12-й матч кряду, а дома - 8-й. А еще одно собственное «достижение», причем 29-летней (!) давности, красно-черные повторили, потерпев 5-е поражение подряд.

Небольшим утешением для подопечных Юрия Вирта стал 150-й гол в чемпионатах Украины, автором которого стал новичок команды Александр Маткобожик.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
В матче с Ингульцом за Динамо дебютировали в УПЛ три игрока
Юрий ВИРТ: «Снова подарили три гола сопернику. Особенно первый и второй»
Александр Гладкий забил 125-й мяч в рядах украинских клубов
цифры и факты Верес Ровно
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Футбол | 04 марта 2023, 08:14 2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»

Наставник «Кривбасса» – о кадровой ситуации в команде

Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Футбол | 03 марта 2023, 21:57 18
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера

Манор Соломон летом может перебраться в Испанию

Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
Футбол | 04.03.2023, 21:26
Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
Бавария не отпускает Боруссию Д в отрыв, Унион потерял очки
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04.03.2023, 19:51
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»
Футбол | 04.03.2023, 19:45
Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»
Владислав ВАНАТ: «Не видел, чтобы в топ-чемпионатах судили женщины»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
З Вересом гайки.Ще перед кінцем першого кола там були проблеми.Зараз нове коло і ці проблеми ні куди не зникли.Або ,Вірт реально вже нічого не дає команді ,або там щось не те.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 4
Бокс
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 14
Футбол
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
02.03.2023, 21:15 19
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
02.03.2023, 20:51
Другие виды
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
02.03.2023, 16:48
Футбол
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 4
Другие виды
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 105
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности