Верес переписал таблицу личных антирекордов

«Верес», уступив в родных стенах «Черноморцу» (1:3), основательно переписал таблицу личных антирекордов. Во-первых, ровенчане 5-й раз подряд проиграли на своем поле. Во-вторых, продлили домашнюю серию без побед до 8 игр (=2-6). В-третьих, пропустили в общем 12-й матч кряду, а дома - 8-й. А еще одно собственное «достижение», причем 29-летней (!) давности, красно-черные повторили, потерпев 5-е поражение подряд.

Небольшим утешением для подопечных Юрия Вирта стал 150-й гол в чемпионатах Украины, автором которого стал новичок команды Александр Маткобожик.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ