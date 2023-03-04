Антон ЦАРЕНКО: «Теперь Динамо должно показать себя в матче с Днепром-1»
Хавбек дебютировал в УПЛ
Полузащитник Антон Царенко дебютировал в УПЛ, однако «Динамо» в первом официальном матче года уступило «Ингульцу» со счетом 0:2.
- Антон, поздравляем вас с дебютом в УПЛ! Как вы прокомментируете игру?
– Я вышел на поле уже после перерыва, когда мы проигрывали 0:2. Нужно было исправлять положение, помочь команде. Но, к сожалению, нам это сделать не удалось.
– Что говорил вам Луческу и в общем тренерский штаб перед выходом на поле?
– Честно говоря, затруднились ответить на этот вопрос, ведь в перерыве мы сразу пошли на разминку. Мы тогда не заходили в раздевалку.
– Сначала вы сегодня вышли на правый фланг, а затем перешли в центр. Где вам играть удобнее?
– Позиция в центре поля – моя родная, мне там удобнее всего. Но я готов играть там, где скажут. Надо уметь играть как в центре, так и на фланге. Где меня выпустят – там я и постараюсь дать максимум от себя.
– Какие слова были сказаны в раздевалке после матча?
– Давайте это останется внутри команды.
– В следующем матче команда сыграет с СК «Днепр-1». Будет ли эта игра особенно принципиальна, учитывая борьбу за чемпионство?
– Конечно, для нас важна каждая игра, будь то «Днепр-1» или какой-то другой соперник. Сейчас, глядя в турнирную таблицу, могу с уверенностью сказать, что с «Днепром-1» будет трудная и важная для нас игра. Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу и показать себя.
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