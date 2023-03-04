Юрий ВИРТ: «Снова подарили три гола сопернику. Особенно первый и второй»

Главный тренер футбольного клуба «Верес» Юрий Вирт прокомментировал поражение своих подопечных в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу против одесского «Черноморца»:

«На предматчевой установке говорили с командой, что главное сегодня – результат. В итоге – результат сегодня неутешительный. Сейчас можно что угодно говорить. Но результат на табло – 1:3.

Пропустили первый гол после досадной индивидуальной ошибки. Это несколько выбило из колеи. Потому что мы начали неплохо. Не хватало креатива, агрессии, индивидуальных действий именно в штрафной соперника. Надо над завершением работать.

Второй тайм тоже начали хорошо. Когда сравняли счет – и представить не мог, что игра завершится поражением – 1:3. Тем более, вышли свежие футболисты, которые должны были усилить игру. Заменами я вообще недоволен.

Вывод – снова подарили три гола сопернику. Особенно первый и второй. Футболисты покинули свободные зоны и соперник расстреливал ворота.

Должны работать дальше. Понимаю, что есть и психологическое бремя – не можем победить дома. Это давит на нас.

Но сейчас приедут в гости еще более сильные соперники: «Ворскла», «Днепр-1», «Кривбасс». Выхода нет, должны цепляться и бороться за очки.

Относительно новичков. Не имею замечаний к игре Александра Маткобожика. Не вижу его вины в пропущенных мячах, он забил в дебютной игре.

От Дениса Балана хотелось бы более качественной поддержки атаки, качественных фланговых передач.

Андрей Близниченко? Не самая лучшая его игра. Он удалился, когда нужно было создавать и обострять. Знаю, что он может больше. Может отдавать передачи, бить. Сегодня мы этого не увидели.

Семен Вовченко и Влад Шарай сегодня пропускали игру из-за дисквалификации. Они вернутся на игру с «Ворсклой». Возможно, что-то будем менять в стартовом составе».

Поединок 16-го тура УПЛ «Верес» – «Черноморец» завершился со счетом 3:1 в пользу «моряков».