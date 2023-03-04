Украина. Премьер лига04 марта 2023, 17:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Рух
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги
04 марта 2023, 17:50 |
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В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на YouTube-канал «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух», за которой следите здесь.
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