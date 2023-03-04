В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канал «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух», за которой следите здесь.