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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:50 |
310
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Рух

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги

04 марта 2023, 17:50 |
310
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Рух
ФК Металлист

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Рух».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Рух». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канал «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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