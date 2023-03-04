Отдал ассист и стал одним из лучших. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны?

В субботу, 4 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной». Игра завершилась поражением «бело-красных» со счетом 2:3.

Во 2-м тайме на 54-й минуте «Жирона» забила гол. Отличился Валентин Кастельянос с передачи украинского футболиста Виктора Цыганкова. Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на его счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».

После матча статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 7.0 балла. Виктор провел на поле все 90 минут, помимо ассиста сделал 23 точных паса, один раз пробил по воротам, дважды заработал на себе фол и один раз обыграл соперника.