Сергей Ковалец третий раз обыграл Мирчу Луческу
Больше побед в поединках с румынским тренером в УПЛ имеет только Мирон Маркевич
Сергей Ковалец, который ранее возглавлял «Львов», «Оболонь» и запорожский «Металлург», дебютировал на посту наставника «Ингульца». И дебютировал, можно сказать, феерично. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, сумевшим трижды взять верх над Мирчей Луческу в чемпионатах Украины, причем всего в 6 матчах. Две победы своих подопечных Ковалец отпраздновал с «Оболонью» и одну - с «Ингульцом».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, не менее двух раз побеждавшие Луческу в УПЛ
|
Победы
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Счет
|
4
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Металлист
|
23.10.2011
|
2:1 (г)
|
|
|
Днепр
|
23.05.2015
|
3:2 (д)
|
|
|
Днепр
|
14.08.2015
|
2:0 (г)
|
|
|
Днепр
|
13.03.2016
|
4:1 (д)
|
3
|
Сергей КОВАЛЕЦ
|
Оболонь
|
10.09.2010
|
1:0 (д)
|
|
|
Оболонь
|
09.04.2011
|
1:0 (г)
|
|
|
Ингулец
|
04.03.2023
|
2:0 (г)
|
2
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Динамо
|
07.11.2005
|
1:0 (г)
|
|
|
Динамо
|
06.11.2006
|
1:0 (д)
|
2
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
26.05.2009
|
1:0 (д)
|
|
|
Динамо
|
01.05.2011
|
3:0 (д)
|
2
|
Хуанде РАМОС
|
Днепр
|
25.08.2013
|
3:1 (д)
|
|
|
Днепр
|
22.03.2014
|
2:0 (г)
|
2
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
21.09.2014
|
1:0 (г)
|
|
|
Заря
|
15.05.2016
|
3:2 (г)
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