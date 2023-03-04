Сергей Ковалец третий раз обыграл Мирчу Луческу

Сергей Ковалец, который ранее возглавлял «Львов», «Оболонь» и запорожский «Металлург», дебютировал на посту наставника «Ингульца». И дебютировал, можно сказать, феерично. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, сумевшим трижды взять верх над Мирчей Луческу в чемпионатах Украины, причем всего в 6 матчах. Две победы своих подопечных Ковалец отпраздновал с «Оболонью» и одну - с «Ингульцом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, не менее двух раз побеждавшие Луческу в УПЛ