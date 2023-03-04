Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ковалец третий раз обыграл Мирчу Луческу
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:10 | Обновлено 04 марта 2023, 17:15
390
0

Сергей Ковалец третий раз обыграл Мирчу Луческу

Больше побед в поединках с румынским тренером в УПЛ имеет только Мирон Маркевич

04 марта 2023, 17:10 | Обновлено 04 марта 2023, 17:15
390
0
Сергей Ковалец третий раз обыграл Мирчу Луческу
ФК Ингулец. Сергей Ковалец

Сергей Ковалец, который ранее возглавлял «Львов», «Оболонь» и запорожский «Металлург», дебютировал на посту наставника «Ингульца». И дебютировал, можно сказать, феерично. Он стал вторым тренером после Мирона Маркевича, сумевшим трижды взять верх над Мирчей Луческу в чемпионатах Украины, причем всего в 6 матчах. Две победы своих подопечных Ковалец отпраздновал с «Оболонью» и одну - с «Ингульцом».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, не менее двух раз побеждавшие Луческу в УПЛ

Победы

Тренер

Клуб

Дата

Счет

4

Мирон МАРКЕВИЧ

Металлист

23.10.2011

2:1 (г)

Днепр

23.05.2015

3:2 (д)

Днепр

14.08.2015

2:0 (г)

Днепр

13.03.2016

4:1 (д)

3

Сергей КОВАЛЕЦ

Оболонь

10.09.2010

1:0 (д)

Оболонь

09.04.2011

1:0 (г)

Ингулец

04.03.2023

2:0 (г)

2

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Динамо

07.11.2005

1:0 (г)

Динамо

06.11.2006

1:0 (д)

2

Юрий СЕМИН

Динамо

26.05.2009

1:0 (д)

Динамо

01.05.2011

3:0 (д)

2

Хуанде РАМОС

Днепр

25.08.2013

3:1 (д)

Днепр

22.03.2014

2:0 (г)

2

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря

21.09.2014

1:0 (г)

Заря

15.05.2016

3:2 (г)

По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Сергей Ковалец провел первый с августа 2012 года матч в УПЛ
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
цифры и факты Сергей Ковалец Мирча Луческу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 04 марта 2023, 15:56 78
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами

Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Футбол | 04 марта 2023, 16:01 1
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Футбол | 03.03.2023, 18:08
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Футбол | 04.03.2023, 16:16
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Мудрик – в запасе, кто заменил Силву? Составы на матч АПЛ Челси – Лидс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Футбол | 04.03.2023, 08:14
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 1
Война
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
02.03.2023, 16:51 10
Футбол
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
03.03.2023, 09:04 1
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
02.03.2023, 20:51
Другие виды
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 7
Биатлон
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности